¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Àõ´Ö¡¡¸Þ½½È¨¤ÈÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼¤ò¤«¤±¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¤¥½¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾ëÅç·ò»ÊCBO¤Ï¡¢ÂÇ·âµ»½Ñ¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤Î¤¦¤Á1¿Í¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤¬¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡ÖÂç¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ËÈ´¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¡¡¡ýµß±ç¿Ø¤Î¥Î¥Ã¥¯¤¬½ªÎ»¤·µð¿Í¡¦ÂçÀª¤«¤é¡ÖÆâ³¤¤µ¤ó¤Î»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤â¡Ö²¶¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¥Î¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¼«µÔ¡£¥¤¥¸¤Ã¤¿ÂçÀª¤ÏËþÂ¤²¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ý¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î³ÚÅ·¡¦Æ£°æ¤¬¿·¼é¸î¿À¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚæÆ¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ËÍðÆþ¤·¡ÖÀö¤¤¤¶¤é¤¤ÅÇ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¡£·º»ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ý4Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëDeNA¡¦Åì¤Ï¡¢3¡¢4·î¤Ë½ÅÅÙ¤Î²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¡¢¡Ê²ÖÊ´¾É¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤ÆÉ¡¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¾Ð´é¡¢½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ýÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Àõ´Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¤¥½¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡×¡£¸Þ½½È¨¤ÈÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÉÛÃÄ1Ëç¡¢º¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ýDeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡¢34ºÐ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤À¨¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²¿ºÐ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬º£¡¢50ºÐ¤Ê¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡£50ºÐ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ý8»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÀîÀ¥¤Ï»î¹çÁ°¡¢¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬¥¨¥°¤¤¤Ã¤¹¡×¡£2Æü¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·»¡¦¹¸¤Î³èÌö¤ò»É·ã¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò9¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£