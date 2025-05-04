¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼X¡¡¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¡ý¡¡ÆÀ°Õ¤ÎÍä¤ÇºòÇ¯2Ãå¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹
¡¡¼Ç3200¥á¡¼¥È¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÁÅý¤ÎG1¡ÖÂè171²óÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡×¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¡£Ä¹Ãú¾ì¤À¤±¤Ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤°ìÀï¤À¡£
¡¡ºòÇ¯ÊõÄÍµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¤¬ËÜÌ¿¤À¡£º£µ¨½éÀï¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ï¾å°Ì2Æ¬¤È4³Ñ¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÃæÃÄ¤«¤éËÜÍè¤ÎËöµÓ¤ò¸«¤»¤Æ3Ãå¡£ÉüÄ´¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤âºå¿ÀÂç¾ÞÅµ3Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë»²Àï¤·¤Æ2Ãå¡£ÉñÂæÅ¬À¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏÃ»´üÊüËÒ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£·ªÅì¥È¥ì¥»¥óµ¢±¹¸å¤ÏºäÏ©¤òÃæ¿´¤Ë½½Ê¬¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¼ÂÀï¤ò¶´¤ó¤À¸ú²Ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËÁ°¸þ¤¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£¥¿¥Õ¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»ý¤ÁÁ°¤Î·è¤á¼ê¤¬¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤¤ë¡£
¡¡ÇÏÏ¢3¤«¤é5¡¢6¡¢8¡¢11¡¢13¡¢14¡¢15¤Ø¡£