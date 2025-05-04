¡ÖÂçºå¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÎ©¤Á°û¤ß¤Ø¹Ô¤±¡ª¡×´ØÀ¾¤Î¥¿¥¦¥ó»ïÊÔ½¸Ä¹¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÄÌ¤¦¡¢ÆñÇÈ¤ÎºÇ½Ü¼ò¾ì4¸®
´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë»¨»ï¡ØMeets Regional¡Ù¤Î¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¤ÈÅì¥«¥ìÊÔ½¸Ä¹¡¦Æü»ç´î¤Î¥Ï¥·¥´¼ò¤Î¸åÊÔ¤Ï¡¢¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂçºå¤Î¼ò¾ì¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¡£
ÆñÇÈ¤ÇºÇ½Ü¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤Ï¡¢Å¹¼ç¤âÎÁÍý¤âÊ·°Ïµ¤¤âÀéº¹ËüÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¼ò¾ì¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø»þ¤«¤éÂçºå¤Ç²á¤´¤¹¡£µþºå¿À¥¨¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¡ØLmagazine¡Ù¤Î²»³ÚÃ´Åö¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¡ØMeets Regional¡ÙÊÔ½¸¼¼¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£½µ£±¡Á£²¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç°û¤à¡£
£±¡¥Âçºå°ì¤Î¥Û¥ë¥â¥óÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤Ï¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ìÅ¹¼ç¤ÎÀÜµÒ¤¬¥Ä¥Ü¡ª
¡Ø¥¢¥ó¥±¥é¥½¡Ù¡÷ÆñÇÈ
¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë±Ô¤¤´ãº¹¤·¡¢°ì¸«¶¯ÌÌ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¾ÈøÏËÊ¿¤µ¤ó¤¬±Ä¤àÅ¹¡£
¡ÖÀ¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤ÏÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤º¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì´¶¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÂçºå¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡£
¡È¤Ë¤Ã¤·¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÀ¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤À¡£
¡Ö¥Ä¥é¥ß¥¹¥é¥¤¥¹¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¥Ý¥ó¥º¡×¡Ê¡ï715¡Ë¤Ï¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëµí¤Î¤Û¤ÛÆù¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¥«¥Ã¥È¡£Áá¤¤¤È¤¤Ë¤Ï21»þº¢¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â
¥Ï¥Ä¤ä¥»¥ó¥Þ¥¤¡¢¥³¥á¥«¥ß¤Ê¤É¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎËÉÙ¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÈÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢µí¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¾Æ¤¤ÎÌ¾Å¹¡Ø¶ú¸»¡Ù¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£
ÀèÂå¤¬º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ÅÆþ¤ìÀè¤ØÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éËèÆü¤Î´é½Ð¤·¤â·ç¤«¤µ¤º¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Æù¤ò»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤¿»éÉÕ¤¤Î¥·¥ÞÄ²¤ò¥¿¥ì¤ÈÍí¤á¤Æ¾Æ¤¯¡Ö¥¢¥Ö¥é¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ï605¡£¥Ô¥ê¿É¤Ê¥ä¥ó¥Ë¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¤È°ì½ï¤Ë
¿¿Ùõ¤Ë¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤æ¤¨¡¢À¾Èø¤µ¤ó¤¬µÒ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ð÷¤±¤ë¡£
Å¹¼ç¤Î¿Í¾ð¤È¡¢ÀäÉÊ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆñÇÈ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ©¤Á°û¤ß¡£Ï¢ÆüËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¡ÖÅ¹Ì¾¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤¿¡È¥¢¥Û¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ä¤Í¤ó¡×
¤³¤Ã¤Æ¤³¤Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¡Ö¤«¤Þ¤Ø¤ó¤«¤Þ¤Ø¤ó¡×¤È¡¢¤È¤¤Ë¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¾Èø¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤¬¡È¥Ç¥ì¡É¤ÎÌÌ¤«¤È¼èºà¿Ø¤â¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¥¢¥ó¥±¥é¥½
½»½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀéÆüÁ°£²-£³-24 µ×ÉÙÀéÆü¥×¥é¥¶ 209
TEL¡§Èó¸ø³« ¢¨Í½ÌóÉÔ²Ä
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:30¡ÁLO23:00
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡¢¤Û¤«ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°18Ì¾ÁêÅö
£²¡¥20Ç¯Á°¤ËÎ©¤Á°û¤ß¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¤¿¡È¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥ÖÈ¯¾ÍÅ¹¡É¤ò·Ø¤Ç¤ë
¡ØÂç½°¼ò¾ì¤Ò¤é¤ä¤Þ¡Ù¡÷ËÌÉÍ
¡Ö¥«¥¿¤á¤Î²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ä¤«¤é¡¢µÒ¶Ú¤¬¥É¥ä¥É¥ä¤»¤¨¤Ø¤ó¤Í¡×¤ÈÅ¹¼ç¤ÎÊ¿»³²í¹¬¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎËÌÉÍ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤è¤ê¼ò¤ÎÆ÷¤¤¤Î¤·¤Ê¤¤³¹¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦21Ç¯Á°¡¢¡ÖÃÍÂÇ¤Á¤Î¤¢¤ëÅ¹¤òÂ¤¤ì¤ÐÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°Â¤¤¤Î¤Ë¼ê¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢º¸ÅÞ¤Î¿´¤¯¤¹¤°¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀß¤¨¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤Á¿Íµ¤Å¹¤Ë¡£
Ê¿Æü¤Ï¼þÊÕ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¡¢ÅÚÍË¤Ï³«Å¹Á°¤«¤éÊÂ¤Ö±óÍè¤Î¼ò¾ì¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆø¤ï¤¦¤«¤é¡¢¼ê¤ÇËá¤«¤ì¤Æ¥Ä¥ä¤Î½Ð¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤ÏÂî¤¬Â¤ê¤º¡¢ÊÉºÝ¡¦ÁëºÝ¤Ë±ü¹Ô¤10¿ôcm¤Î¥Ò¥¸ÃÖ¤¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£µÒ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆø¤ä¤«¡£
¤³¤³¤Ç½¤¶È¤·¤Æµï¼ò²°¤ò³«¤¯Äï»Ò¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¶µ¤¨¤ó¤Ç¤â¾¡¼ê¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤è¡×¤È¾Ð¤¦Ê¿»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¤¬¡ÖËÌÉÍ¥¨¥ê¥¢¤ÎÂ¼Ä¹¡×¤È×ô¤àÉ÷³Ê¤¬³Î¤«¤ËÉº¤¦¡£
¶â¶ú¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂçÌ¾Êª¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¡Ö¤É¤¸¤ç¤¦³÷¾Æ¡×¤Ï£±¶ú¡ï132¡£
¤³¤Î°ïÉÊ¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¼ò¤Ï¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¾ÆÃñ¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È²¦Æ»¤ÎÌÌ¡¹¤¬¶Ã¤¤Î¥ª¡¼¥ë¡ï473¡£ÆüËÜ¼ò¤Ï¾ï²¹¤¬ºë¶Ì¡ÖÈüÇÊ¤Î¤µ¡µÏ²¡×¡¢ßó¤Ê¤éÊ¼¸Ë¡ÖÇòÀã¡×¤Î¤ß¡£
ÌÍÂÀ¤á¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤¤½¤Ð¡×¡ï638¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡ÖÌÜ¶Ì¾Æ¤¡×¡Ê¡ï110¡Ë¤¬¿Íµ¤¡£
¡Ö37ºÐ¤Ç³«Å¹¤·¤Æ21Ç¯¡£ËÌÉÍ¤âÅ¹¤¬Áý¤¨¤¿¤Í¡×
¡ÖBGM¤ÏAOR¤À¤±¤É¡¢¾®¤µ¤Ê²»¤ÇÎ®¤·¤Æ¤ë¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡×¤ÈÊ¿»³¤µ¤ó¡£Ãë²á¤®¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ£³¿Í¤È¤È¤â¤Ë»Å¹þ¤ß¤ËÎå¤à¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§Âç½°¼ò¾ì¤Ò¤é¤ä¤Þ
½»½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®£²-£³-£´ Éú¸«Ä®¥Û¥ó¥À¥Ó¥ë £±F
TEL¡§06-6232-0070
±Ä¶È»þ´Ö¡§²Ð¡Á¶âÍË16:00¡ÁLO24:00¡¿ÅÚÍË16:00¡ÁLO22:00
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¢·îÍË
ÀÊ¿ô¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°30Ì¾ÁêÅö
£³¡¥¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È²Á³Ê¤¬¶Ã¤¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÃæ²Ú¤¬ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ
¡Ø²æ·Ã你¹¥¡Ê¥Ë¡¼¥Ï¥ª¥á¥°¥ß¡Ë¡Ù¡÷ÆñÇÈ
¥¦¥é¤Ê¤ó¤Ð¤Î¿Íµ¤Î©¤Á°û¤ß½è¡Øµû²°¤Ò¤Ç¤¾¤¦¡Ù¤Ê¤É¤Ç½¤¶È¤·¡¢£¸Ç¯Á°¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¾¾ÅÄ ·Ã¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ï¡¢È´·²¤Î¼òºè¥»¥ó¥¹¤È¡ÖÁáÊÑ¤ï¤ê¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁÏ¶È°ÊÍè£±¡Á£²Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç°ÜÅ¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ÜÅ¾¤Î¤¿¤Ó¤ËÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¤Þ¤ÇÄ·Ìö¤¹¤ë¤Î¤À¡£
ºÇ¿·Å¹¤È¤Ê¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÃæ²Ú¤Ç¤¹¡£¥¨¥¨ÎÁÍý¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤½¤ÎÁêËÀ¡¦ÂçÌîÍº´ð¤µ¤ó¤¬¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ò½Ä²£¤Ë»È¤Ã¤Æºî¤ë¥¢¥ÆÃæ²Ú¤¬¤¹¤´¤¤¡£
µðÂç¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó¡×¡ï1,078¡£Ã¢ÇÏ¤É¤ê¤Î¹üÉÕ¤¥â¥â¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹±ö¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç²¼¾Æ¤¤·¡Ä¡Ä¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë°ìÉÊ¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯ÍÈ¤¬¤Ã¤¿Èé¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¤«¾Ò¶½¼ò¤«¡¢¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡ÖÃÎÍ÷¹ÈÃã¥Ï¥¤¡×¤«
10Ê¬°Ê¾åÌý¤ò²ó¤·¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó¡¢ÍÈ¤²¤¿ÆÚ¤Ë»®¤Î¾å¤Ç¹õ¿Ý¤¢¤ó¤òÍí¤á¤ë»Â¿·¤Ê¿ÝÆÚ¤Ê¤É¡¢¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¤¬¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÊÂ¤ß¤Î»Ý»®¡×¤È·ã¾Þ¤¹¤ëÎÁÍý¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÉÊ½ñ¤¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡ï400¡Á600¡£
¡ÖÆÚ¥Ð¥é¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Î¿ÝÆÚ¡×¡ï506¡£
¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤È°ì½ï¤ËÆÚ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÍÎ¤ÎÉ÷Ì£¤â¡£
Âç¥¨¥Ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¤Î¤±¤¾¤ë¡ÖÀ¸¥¨¥Ó¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Î¤è¤À¤ì¥¨¥Ó¡×¡ï495
ËèÌë¥ß¥Á¥ß¥Á¤ËÎ®¹Ô¤ë¤Î¤âð÷¤±¤ë¡¢»¨µï¥Ó¥ë£²³¬¤ÎÄ¶ËÜ³Ê¡ÈÎ©¤ÁÃæ²Ú¡É¤À¡£
¡Ö»¨µï¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊµÞ³¬ÃÊ¤Á¤ã¤¦¤«¤é°ÂÁ´¤è¡×
¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈË°¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¹ëÊüâýÍî¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î³¬¾å¤Ç¤â¤¦£±¸®¡ØSTANDmee¡Ù¤È¤¤¤¦Î©¤Á°û¤ßÅ¹¤â±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§²æ·Ã你¹¥¡Ê¥Ë¡¼¥Ï¥ª¥á¥°¥ß¡Ë
½»½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀéÆüÁ°£²-£´-12 ¤Þ¤ë¤«¤Í¥Ó¥ë £²F
TEL¡§Èó¸ø³« ¢¨Í½Ìó¤ÏInstagram¤è¤ê
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡ÁLO24:00
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¢·îÍË
ÀÊ¿ô¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë12ÀÊ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°24Ì¾ÁêÅö
£´¡¥ÇßÅÄ¤Î¥Ó¥ëÆâ¤Ç³¹¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¾ú¤¹¿Íµ¤Î©¤Á°û¤ßÅ¹¤Î£²¹æÅ¹
¡Ø¥Ò¥í¥«¥ï¥Æ¡¼¥é¡¼ ¥Ð¥ë¥Á¥«03Å¹¡Ù¡÷ÇßÅÄ
ºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¦Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«¶È¥é¥Ã¥·¥å¤Ç°û¿©³¹¤¬·ãÁý¡£
º£¤äÃë¼òÅ·¹ñ¤È²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬ÇßÅÄ¤ÇÆ¯¤¯03¡Ê¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î°û¿©³¹¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ë¥Á¥«03¡×¤À¡£
¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¤¬¡Ö¾¦¶È»ÜÀß¤é¤·¤«¤é¤Ì³¹¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Î©¤Á°û¤ß¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÆ±Å¹¤â¤³¤Á¤é¤ËÆþµï¡£
Èî¸å¶¶¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢³¹¤Î´ó¹ç½ê¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëÞ¯Ã¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ï»ÜÀßÆâ¤Ç¤â·òºß¤À¡£
º¸¡§¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ê¡ï605¡Á¡Ë¤Ï¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Û¤«Á´£³¼ï¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£Ãí¤®Êý¤ÏÃº»À¶¯¤á¤Î¡È°íÅÙÃí¤®¡É¤È¡ÈË¢ÂØ¤¨¡É¤Î£²¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡£±¦¡§¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ê¡ï660¡Ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¹õ¸ÕÜ¥¤È¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÁÖ²÷¤Ë
£²¹æÅ¹¤Ç¤ÏËÜÅ¹¤ÎÉÊ½ñ¤¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÉü¹ï¥Ó¥¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç»ê¹â¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤òÄÉµá¡£
Ä»¼è¤ÎÂç»³·Ü¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥µ¥ß¤¿¤¿¤¡×¡ï495¡£
ÇßÆù¤È¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡£¥µ¥µ¥ß¤Î²º¤ä¤«¤Ê»Ý¤ß¤ÏÈ¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö¸üÀÚ¤ê±ÀÀç¥Ï¥à¡×¡ï660¡£Ä¹ºê¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ï¥à¤ò¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ó¡¼¥ëÅ¥ËÀ¡ª
Ãë°û¤ß¤Î¹æË¤¤òÌÄ¤é¤¹¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°ìÇÕ¤È¾þ¤é¤Ê¤¤¼òºè¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¼«Á³¤ÈÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£
ÀÜµÒ¤Ï¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Î¤¢¤¦¤ó¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤â¤¤¤¤¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥ëÌÜÅö¤Æ¤Î½÷ÀµÒ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
Á°½Ð¡Ú£².¡Û¤ÎËÌÉÍ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÎ©¤Á°û¤ß¡ØÂç½°¼ò¾ì¤Ò¤é¤ä¤Þ¡Ù½Ð¿È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²°¹æ¤Ï×¢Àî¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÎÉþÅ¹¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¥Ò¥í¥«¥ï¥Æ¡¼¥é¡¼ ¥Ð¥ë¥Á¥«03Å¹
½»½ê¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ£³-£²-123 ¥¤¥Î¥²¡¼¥ÈÂçºå £µF
TEL¡§Èó¸ø³« ¢¨Í½ÌóÉÔ²Ä
±Ä¶È»þ´Ö¡§15:00¡ÁLO22:45
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°30Ì¾ÁêÅö
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§2024Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥Ð¡¼¹¥¤¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÂçºå¤Î¥Ð¡¼