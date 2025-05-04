¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡µð¿Í¤Î£²£´ºÐ±¦ÏÓ¤¬£²·³ÀïÉüµ¢ÅÐÈÄ¡Äºò¥ª¥Õ¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²£ø¡¼£±³ÚÅ·¡Ê£³Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿µð¿Í¤ÎÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç£²·³Àï¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡££¶²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¡¢Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¡Ê¾®ÎÓ¡ËÀ¿»Ê¤µ¤ó¤¬¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¨¤¿¡Ë¡£¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡£Ä¾µå¤¬£³µåÏ¢Â³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â°ìÃ×¤·¤¿¤È¸À¤¦¡££³¿ÍÌÜ¤ÎÀÐ¸¶¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂ³¤±¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·³Àï¡¢£²·³Àï¤È½çÄ´¤ËÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î½Ð¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¡£Áá´ü£±·³¾º³Ê¤Ë¸þ¤±£³Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤¬°ìÊâ°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë