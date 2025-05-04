ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬·ëº§¤òÀ¸Êó¹ð¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê41¡Ë¤¬3Æü¤Ëºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½ä¶È¸ø±é¡Ö¿·ÎÐ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é2025¡×¤Î½éÆü¤Ç¡¢½é¤á¤Æ·ëº§¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·»ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢ÃæÂ¼Äá¾¾¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼·Ç·½õ¤Ï¡Ö4·î22Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö½ä¶È¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ø·ëº§¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Àè·î18Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤¬°ìÈÖ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£´ª¶åÏº¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÇÈÌî²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÂ¼²°¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È´î¤ó¤À¡£½ä¶È¸ø±é¤Ï25Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ16¥«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£