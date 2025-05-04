¡Ú¥æ¥Ë¥³¡¼¥óS¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡¢§4Ãå¥Ù¥ê¥¿¥Ð¥°¥¹¡ÊÆ£²¬¡ËºÇ½é¤Ë¼è¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤¤¤¤·Á¤Ç²ó¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼ê±þ¤¨¤ÎÊ¬¡¢°ìÎó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿Ê¤ß¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§5Ãå¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Êºä°æ¡Ë¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤ÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§6Ãå¥Ê¥ó¥è¡¼¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡Ê»Åç½Ù¡Ë¶ñ¹ç¤ÏÎÉ¤¯´¶¤¸¤¿¡£Á°¤ËÇÏ¤òÃÖ¤¯·Á¤ÇÁê¼ê¤Ê¤ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¢§7Ãå¥ô¥£¥ê¥¢¥ê¡¼¥È¡ÊÏÂÅÄÎµ¡ËÁá¤á¤ËÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Æ¡¢ÌµÍý¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç±¿¤Ù¤¿¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤«¡¢·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤Î¤«¡£ÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁö¤ì¤ëÇÏ¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¢§8Ãå¥Æ¥¹¥Æ¥£¥â¡¼¥Í¡ÊÉ©ÅÄ¡Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§9Ãå¥Ù¥ë¥Ù¥ë¥³¥ó¥Ñ¥¹¡ÊËÌÂ¼Í§¡Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç½ª»Ï¡¢Â¥¤µ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¢§11Ãå¥´¥Ã¥É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥À¡Ê³ÑÅÄ»Õ¡ËÃóÎ©¤¬°¤¯¤Æ¡¢¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§13Ãå¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¤¥í¥¹¡Ê´äÅÄË¾¡Ë·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇÏ¡£¤¤¤¤Êý¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£