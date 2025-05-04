Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤ï¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡ÖÇ¯¶â·î15Ëü±ß¡¦88ºÐÊì¡×¤¬¼«Âð¤ÎÃÄÃÏ¤Ç»àµî¡£°Â¤é¤«¤ÊºÇ´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡Ö60ºÐÌ¼¡×¤¬²ù¤ä¤à¥ï¥±
¹âÎð¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿¼«Âð¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤à°ìÊý¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤â´Ç¼è¤é¤ì¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡½¡½¤½¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛÅª¤ÊÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö88ºÐ½÷À¡×¤ÎÀÅ¤«¤ÊºÇ´ü
¹â¶¶Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60ºÐ¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ËÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦µýÇ¯88ºÐ¡Ë¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2Æü¸å¡¢¼«Âð¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ Àá»Ò¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤äÇ§ÃÎ¾É¤â¤Ê¤¯¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¸µµ¤¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¼«Í³¤Ë¡Ö¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï·¸å¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Êì¤Ë¡Ø¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÏÂçÊÑ¤À¤«¤é»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡Ù¤È´«¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¤Ï¡ØÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤ï¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎºÇ´ü¤Ï½»¤ß´·¤ì¤¿¤³¤³¡ÊÃÄÃÏ¡Ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤º¤Ã¤È¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÀá»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¡£¼«Âð¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î15Ëü±ßÄøÅÙ¡£¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¡½¡½Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÃÄÃÏ¤ÎÄí¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¶á½ê¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÇÍ§¿Í¤È¤Î¤Ò¤È»þ¤ò³Ú¤·¤ß¡½¡½Ì¼¤Ç¤¢¤ëÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÏ·¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ËèÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼ÙËâ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë´³¾Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡£Æ±¤¸»ÔÆâ¤Ë½»¤ß¡¢Äê´üÅª¤ËÀá»Ò¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¸µµ¤¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆüÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡ÄÀá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ë¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Î©¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò´Ó¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊºÇ´ü¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È·ê¤¬³«¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÉÆÈ»à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤â¡ÄÁý¤¨¤ë¡È¤Ò¤È¤ê¤ÎºÇ´ü¡É¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«
¡ÖÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ã¯¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä»ä¤Ï¡¢Êì¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÂ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
Àá»Ò¤µ¤ó¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£Í×²ð¸îÇ§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Çã¤¤Êª¤ä²È»ö¤â¸µµ¤¤Ç°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Î°Â¤¤ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÉÔ¼«Í³¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡¢ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¡£¿Í¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë¡½¡½¡£
ºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤¿Êì¤À¤Ã¤¿¤ÈÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È¯¸«¤¬2ÆüÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ëÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÊì¤ò¸ÉÆÈ»à¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï3Ëü7,227¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á65ºÐ°Ê¾å¤Ï2Ëü8,330¿Í¤Ç76.1¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£È¯¸«¤Þ¤Ç¤Ï»à¸å1Æü¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢1Ëü4,775¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á65ºÐ°Ê¾å¤Ï1Ëü1,697¿Í¡£Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë»à¸å2Æü¤Ï¡¢7,380¿Í¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ë¸Â¤ë¤È5,746¿Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈ¯¸«¤Þ¤Ç1¥õ·î°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï3,936¿Í¤Ç¡¢2,585¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤Ë¤â´Ç¼è¤é¤ì¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÔ¹¬¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Âð¤ÇÀÅ¤«¤ËºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¹âÎð¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¿Æ¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿2Æü¤È¿Í¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÊì¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡×
Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊì¤Î°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸«¼é¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢Áª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»¤Ð¤«¤ê¤¬¸å¤«¤éÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«Âð¡×¤Ç43.8¡ó¡£¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¡×¤Ï41.6¡ó¡¢¡Ö²ð¸î»ÜÀß¡×¤Ï10.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Âð¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç68.9¡ó¡£¡ÖºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×61.5¡ó¡¢¡Ö²ÈÂ²Åù¤Î»þ´Ö¤òÂ¿¤¯¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×56.0¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àá»Ò¤µ¤ó¤ÏÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¡¢¤¤Ã¤È²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ºßÂðÀ¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤äÀ©ÅÙ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ä¸«¼é¤êÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊì¤ÏË¾¤ó¤À¤È¤ª¤ê¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢Ë¾¤ó¤À¾ì½ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦È¿ÌÌ¡¢º£¤Ç¤â¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
ºÇ´ü¤ò¤É¤³¤Ç·Þ¤¨¤ë¤«¡½¡½
ËÜ¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
·Ù»¡Ä£¡ØÎáÏÂ6Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·îÊ¬¡Ë¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë»àÂÎ¼è°·¾õ¶·¡Ê·Ù»¡¼è°·»àÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ»àË´¤·¤¿°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼Ô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¡¦¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù