ÀîºêF¤Îº´¡¹ÌÚ°°¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê²ù¤·¤µ¸ý¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎDFº´¡¹ÌÚ°°¤¬¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)·è¾¡¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
3Æü¡¢ACLE·è¾¡¤¬¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤ÈÀîºêF¤¬¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç½é¤Î·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿ÀîºêF¡£½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÑ¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢35Ê¬¤Ë¥¬¥ì¡¼¥Î¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¤¬Éé½ý¤·¤Æ10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿42Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î»°±º¤¬È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤ò¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¥Î¤ËÆÍ¤«¤ì¤Æ¥¯¥í¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥±¥·¥¨¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤â¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀîºêF¡£ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¼¥í¡£ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢2-0¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤Î´Å¤µ¤«¤é¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö·è¾¡¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ºÆ¤Ó¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áá¤¯¤Æ¤â2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï°Õµ¤¹þ¤à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¸½ÃÏ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀîºêF¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤âÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¬¡¢À¨¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓACLE¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
3Æü¡¢ACLE·è¾¡¤¬¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤ÈÀîºêF¤¬¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç½é¤Î·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿ÀîºêF¡£½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÑ¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢35Ê¬¤Ë¥¬¥ì¡¼¥Î¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¤¬Éé½ý¤·¤Æ10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿42Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î»°±º¤¬È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤ò¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¥Î¤ËÆÍ¤«¤ì¤Æ¥¯¥í¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥±¥·¥¨¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤Î´Å¤µ¤«¤é¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö·è¾¡¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ºÆ¤Ó¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áá¤¯¤Æ¤â2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï°Õµ¤¹þ¤à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¸½ÃÏ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀîºêF¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤âÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¬¡¢À¨¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓACLE¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é