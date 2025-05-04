·ÄÂç¡¦ÅÏÊÕÏÂ¡¡14K¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¡¡º£µ¨½øÈ×¤ÏÉÔÄ´¤â¹â¾¾¾¦¤ÇÆ±´ü¤Îµð¿Í¡¦ÀõÌî¤È¡ÖÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÇÉüÄ´
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡Ë
¡¡1²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·ÄÂç¤ÏÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¡¦ÅÏÊÕÏÂÂçÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬1°ÂÂÇ14Ã¥»°¿¶¤Î´°Éõ¤ÇÅìÂç¤ËÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕÏÂ¤¬¥ê¡¼¥°Àï2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£7²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢14Ã¥»°¿¶¡£¡Ö¡ÊÌµ°ÂÂÇ¤Ï¡Ë°Õ¼±¤»¤º¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤Æ¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡×¡£
¡¡ºò½©¤ÏËÉ¸æÎ¨1°Ì¤Îº¸ÏÓ¤â¡¢º£µ¨½øÈ×¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¾¾¾¦¡Ê¹áÀî¡Ë¤ÇÆ±´ü¤Îµð¿Í¡¦ÀõÌî¤âÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ÇÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊµåÍ§¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²÷Åê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£