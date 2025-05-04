¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×Àîºê¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÏÆºäÂÙÅÍ¤¬·è¾¡¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¡©¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡ÚACLE¡Û
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¸½ÃÏ£µ·î£³Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡½¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥µ¥¦¥¸¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï½øÈ×¡¢Áê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¡£35Ê¬¡¢42Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÏÆºäÂÙÅÍ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È£´¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤è¤ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÎÎÏ¤Ç·è¾¡¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½à·è¾¡¤â½à¡¹·è¾¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ì¤Ê¤¤Êý¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Àîºê¤Ï½øÈ×¡¢Áê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¡£35Ê¬¡¢42Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÏÆºäÂÙÅÍ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È£´¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½à·è¾¡¤â½à¡¹·è¾¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ì¤Ê¤¤Êý¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô