Ä»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¡Ö¤Ï¤Ã¡©¡×¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥óÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤ËÅÜ¤ê¤ÎÈ¿ÏÀ
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ösio¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥§¥ÕÄ»±©¼þºî»á¡Ê46¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½Ð¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢X¾å¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÆó½Å¼è¤êw¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¡©¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
Ä»±©»á¤Ï1Æü¸á¸å2»þ10Ê¬¤´¤í¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ösio Aoyama¡×¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÀÊ¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë½Ð¤Æ¤ªÀÊ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤é¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£1Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¿É¤¤¡¡À§ÈóÃ¯¤«¤¤¤é¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Ö¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è!¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÃ¯¤«Íè¤Æ¤¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢Æó½Å¼è¤êw¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ä»±©»á¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¡©¡¡Á´¤Æ¤¬É¬¤º¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¼è¤ì¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¡Èï³²¼Ô¤Ö¤ë¡©¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯ÁÛ¤À¤Ê¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò±£¤µ¤º¡ÖÍè¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î°Ù¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¿©ºà¤È¤«»È¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»È¤¤¤¿¤¤¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¤í¡¡Èï³²¼Ô¤È¤«¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÎÁ°¤ËÀÊ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¶õ¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ï¤±¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¤Æ¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤À¤í¡¡¤¢¤ó¤¿¤Ë¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤¢¤ë¤ï¤±¡©¡¡¤¢¤ë¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
Ä»±©»á¤Ï23Ç¯6·î¤Ë½÷Í¥¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ösio¡×¤ÎÂåÉ½¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖHotel's¡×¤Ç¿ßË¼¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬24Ç¯12·î¡¢Æ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¡Ösio Aoyama¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö¿ßË¼¤Ë´°Á´Éüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£