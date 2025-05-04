[5.3 ラ・リーガ第34節](Estadio Municipal José Zorrilla)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バジャドリー]

先発

GK 1 アンドレ・フェレイラ

DF 6 ジェンク・エズカジャル

DF 15 エライ・キュマルト

DF 22 アントニオ・カンデーラ

DF 23 アヌアル・トゥハミ

DF 39 アダム・アズヌー

MF 10 イバン・サンチェス

MF 11 ラウール・モロ

MF 20 スタンコ・ユリッチ

MF 21 セリム・アマラー

FW 7 ママドゥ・シラ

控え

GK 13 カール・ハイン

DF 2 ルイス・ペレス

DF 3 ダビド・トーレス

DF 33 Iago Parente

MF 4 タマース・ニキチャー

MF 8 フロリアン・グリリッチュ

MF 12 マリオ・マルティン

MF 28 チュキ

FW 9 マルコス・アンドレ

FW 14 フアンミ・ラタサ

FW 18 ダルウィン・マチス

FW 19 アマト・エンディアエ

監督

アルバロ・ルビオ

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 10 アンス・ファティ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 46 Dani Rodríguez

FW 18 パウ・ビクトル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 24 エリック・ガルシア

DF 44 Landry Farré

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 34 N. Darvich

FW 7 フェラン・トーレス

FW 11 ラフィーニャ

FW 19 ラミネ・ヤマル

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります