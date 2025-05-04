バジャドリーvsバルセロナ スタメン発表
[5.3 ラ・リーガ第34節](Estadio Municipal José Zorrilla)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 1 アンドレ・フェレイラ
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 15 エライ・キュマルト
DF 22 アントニオ・カンデーラ
DF 23 アヌアル・トゥハミ
DF 39 アダム・アズヌー
MF 10 イバン・サンチェス
MF 11 ラウール・モロ
MF 20 スタンコ・ユリッチ
MF 21 セリム・アマラー
FW 7 ママドゥ・シラ
控え
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 3 ダビド・トーレス
DF 33 Iago Parente
MF 4 タマース・ニキチャー
MF 8 フロリアン・グリリッチュ
MF 12 マリオ・マルティン
MF 28 チュキ
FW 9 マルコス・アンドレ
FW 14 フアンミ・ラタサ
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 アマト・エンディアエ
監督
アルバロ・ルビオ
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 10 アンス・ファティ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 46 Dani Rodríguez
FW 18 パウ・ビクトル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 44 Landry Farré
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 34 N. Darvich
FW 7 フェラン・トーレス
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 1 アンドレ・フェレイラ
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 15 エライ・キュマルト
DF 22 アントニオ・カンデーラ
DF 23 アヌアル・トゥハミ
DF 39 アダム・アズヌー
MF 10 イバン・サンチェス
MF 11 ラウール・モロ
MF 20 スタンコ・ユリッチ
FW 7 ママドゥ・シラ
控え
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 3 ダビド・トーレス
DF 33 Iago Parente
MF 4 タマース・ニキチャー
MF 8 フロリアン・グリリッチュ
MF 12 マリオ・マルティン
MF 28 チュキ
FW 9 マルコス・アンドレ
FW 14 フアンミ・ラタサ
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 アマト・エンディアエ
監督
アルバロ・ルビオ
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 10 アンス・ファティ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 46 Dani Rodríguez
FW 18 パウ・ビクトル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 44 Landry Farré
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 34 N. Darvich
FW 7 フェラン・トーレス
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります