¥¢¥¸¥¢¤ÇÌöÆ°¤â¡ÄÀîºêFº´¡¹ÌÚ°°¤ÏACLEºÆÄ©Àï¤òÀÀ¤¦¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×
[5.3 ACLE·è¾¡ ¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸ 2-0 ÀîºêF ¥¸¥Ã¥À]
¡¡»î¹ç¸å¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)½àÍ¥¾¡¡£DFº´¡¹ÌÚ°°¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö·è¾¡¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¡£ºÆ¤ÓJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)½àÍ¥¾¡¡£DFº´¡¹ÌÚ°°¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö·è¾¡¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¡£ºÆ¤ÓJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£