ÀîºêF¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ê¤é¤º½àÍ¥¾¡¡¡´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë0¡Ý2¤Ç´°ÇÔ¡ÚACLE·è¾¡¡Û
¢£¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È·è¾¡¡¡ Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 0¡Ý2 ¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¡Ë
¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë·è¾¡¤Ç¡¢J1¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎACLE½éÀ©ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤º½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Á°È¾35Ê¬¤È42Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿ÀîºêF¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ìÁÈ¤¬²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÊ¬¸ü¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ0¡Ý2¤Î´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀîºêF¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤ò±äÄ¹Àï¤ÎËö3¡Ý2¤Ç·âÇË¡£Ãæ2Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î1¿Í¡¢FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê40¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤â3¡Ý2¤ÇÇË¤ê¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÃÏ¸µ¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤ÀÀîºêF¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¡¢GK»³¸ýÎÜ°Ë¡Ê26¡Ë¡¢DF¤Ï¹â°æ¹¬Âç¡Ê20¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ°°¡Ê25¡Ë¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¡Ê24¡Ë¡¢´Ý»³Í´»Ô¡Ê35¡Ë¤Î4¿Í¡£MF¤Ë¤ÏÏÆºäÂÙÅÍ¡Ê29¡Ë¡¢²Ï¸¶ÁÏ¡Ê27¡Ë¡¢²ÈÄ¹¾¼Çî¡Ê38¡Ë¡¢»³ËÜÍª¼ù¡Ê27¡Ë¡£FW¤Ï¥¨¥ê¥½¥ó¡Ê26¡Ë¤È¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¡Ê29¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Á°È¾5Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢GK¡¦»³¸ý¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£Ä¾¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ë¤â»³¸ý¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò»à¼é¤¹¤ë¡£11Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£ºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î³°¤Ë³°¤ì¤ë¡£
ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¡¢ËÉÀï°ìÊý¤ÎÀîºêF¡£¤½¤ì¤Ç¤âGK»³¸ý¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·35Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¥¬¥ì¡¼¥Î¡Ê27¡Ë¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤ÇÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢0¡Ý1¤ÈÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£42Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡Ê33¡Ë¤Ë¥¯¥í¥¹¤òµö¤·¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥é¥ó¥¯ ¥±¥·¥¨¡Ê28¡Ë¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢0¡Ý2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾12Ê¬¡¢ÀîºêF¤ÏÅ¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÇºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤®¡¢ÏÆºä¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ËÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¡Ê30¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë¡£31Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÂç´ØÍ§æÆ¡Ê20¡Ë¤¬²£¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¡Ê27¡Ë¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¤ï¤º¤«º¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤¬¡¢±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬ÏÈ¤Î³°¡£
¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¹¶¤á¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤ÎÁÇÁá¤¤´ó¤»¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ê¬¸ü¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡¢0¡Ý2¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£