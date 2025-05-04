ÀîºêF¤¬ACLEÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¼¡²óÂç²ñ¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë3ÈÖÌÜ¤Î½Ð¾ì¸¢
¡¡¡þ¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë·è¾¡¡¡ÀîºêF0¡½2¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¡Ë
¡¡Èá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤ÀÀîºêF¤Ï·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¤Ë0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¸¥Ã¥À¤Ç·è¾¡²ñ¾ì¤ò¥Û¡¼¥à¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÁ°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Æ²÷¿Ê·â¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð25¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼¡²óACLE½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÀîºêF¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÔÂà¤ò¼õ¤±¤Æºòµ¨J1¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨J1¤òÀ©¤·¤¿¿À¸Í¡¢2°Ì¤Î¹Åç¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢²¦ºÂ¤ËÄ©¤à¡£¤Þ¤¿¡¢ACLE¤Ë¼¡¤°°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÎACL2¤Ë¤Ïºòµ¨J1¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿GÂçºå¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£