Àîºê¥¢¥¸¥¢½éÀ©ÇÆ¤Ê¤é¤º¡Ä¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë0-2ÇÔÀï¡¡¹â¤«¤Ã¤¿¡È¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¡É¤ÎÊÉ
¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ï¥¬¥ì¡¼¥Î¤È¥±¥·¥¨¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë¤è¤ë¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÊâ¤ÇÌµÇ°¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö5·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë·è¾¡¤Ç¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ë¡È´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤Î´Ä¶¤Ç0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤«¤é²¤½£¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë24¥Á¡¼¥à½Ð¾ìÊý¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢Àîºê¤ÏÅìÃÏ¶è12¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á4¥Á¡¼¥àÆÍÇË¤ÎÍ½Áª¤òÄÌ²á¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½¸Ãæ³«ºÅ¤Î8¶¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÆüÄø¤Î¸·¤·¤¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤È¤Î±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤â·âÇË¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÎ©ÃÏ¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ê¤¬¤é°ìÉô¤ÎÀîºê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤Î¤¾¤ÂçÈ¾¤¬Áê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÎÐ¤ÈÇò¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î´Ä¶¤Ç¡¢Àîºê¤ÏÁ°È¾11Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÇFW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Î¼õ¤±ºÝ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¸ÔÈ´¤¤ò¸«¤»¤ÆÆÍÇË¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ°½êÂ°¤Ë²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Á°È¾35Ê¬¡¢º£Åß¤Þ¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ý¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥¬¥ì¡¼¥Î¤Ëº¸45ÅÙÉÕ¶á¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¾å¤Ø¤Î·Ý½ÑÅª¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾42Ê¬¡¢Éé½ý¤·¤¿DFº´¡¹ÌÚ°°¤¬¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë¤¤¤Æ10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥µ¥¤¥É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤òAC¥ß¥é¥ó¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½MF¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥±¥·¥¨¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ìÄÉ²ÃÅÀ¡£0-2¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¤Àîºê¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤Ç¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë½Ð¤¿¡£¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿½à·è¾¡¤Ç³èÌö¤·¤¿MFÂç´ØÍ§æÆ¤ÈFW°ËÆ£Ã£ºÈ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤àÁíÎÏÀï¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤â¹â¤á¤ÆºÝ¤É¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤âºî¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¹½¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ0-2¤Ç½ªÎ»¡£¼ÞÇ®¤Î¥¸¥§¥Ã¥À¤Ç7Æü´Ö¤Ë3»î¹ç¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë