Âç¶¶Í´µª¤¬º£µ¨10G¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ë¡ª¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó»Ø´ø´±¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×

日本代表FW大橋祐紀の所属するブラックバーンのバレリアン・イスマイル監督が、チャンピオンシップ(イングランド2部)最終節のシェフィールド・ユナイテッド戦を振り返った。3日、地元メディア『ランカシャー・テレグラフ』が同指揮官のコメントを伝えている。直近のリーグ戦で4連勝を記録している7位ブラックバーンは3日、昇格プレーオフ圏内を懸けて3位シェフィールド・ユナイテッドと対戦した。50分、右サイドからのグラウンダーのクロスに大橋が左足で合わせ、先制点を奪ったものの、59分に失点。1−1で試合を終え、3位〜6位が出場する昇格プレーオフ出場は叶わなかった。

🎯 The moment that had us dreaming... #SHUvROV | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/CiVbLFs5dW