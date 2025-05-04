Âç¶¶Í´µª¤¬º£µ¨10G¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ë¡ª¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó»Ø´ø´±¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×

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🎯 The moment that had us dreaming... #SHUvROV | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/CiVbLFs5dW— Blackburn Rovers (@Rovers) May 3, 2025