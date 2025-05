[5.3 プレミアリーグ第35節 レスター - サウサンプトン]3日のプレミアリーグ第35節・ レスター 対サウサンプトンで主審が脳震盪疑いにより交代するアクシデントが発生した。すでに来季のチャンピオンシップ(英2部相当)降格が決まった両チームの対戦は、1978年生まれのデイビッド・ウェブ氏のプレミアリーグ主審デビュー戦となった。ところが前半21分、レスターのMFジョルダン・アイェウが相手にプレスを掛けようとした際に右肩付近がウェブ主審の頭部に接触。ウェブ主審は死角から走ってきた選手と衝突する形になり、その場で顔をおさえて倒れ込んでしまった。

While the referee David Webb was down on the floor, Jamie Vardy runs over and blows his whistle to stop play.#LEISOU | #LCFC | #PL pic.twitter.com/JQtVxXeefe