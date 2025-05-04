¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¼ç¿³¡¢Ç¾¿Ìâ»µ¿¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¸òÂå¡ÄFW¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬Å«¤ò¿á¤¤¤Æ»î¹ç¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÄÁ»ö
[5.3 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá ¥ì¥¹¥¿¡¼ - ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó]
¡¡3Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼ÂÐ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¼ç¿³¤¬Ç¾¿Ìâ»µ¿¤¤¤Ë¤è¤ê¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(±Ñ2ÉôÁêÅö)¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¦¥§¥Ö»á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ç¿³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Á°È¾21Ê¬¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎMF¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦¤¬Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦¸ªÉÕ¶á¤¬¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤ÎÆ¬Éô¤ËÀÜ¿¨¡£¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤Ï»à³Ñ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´é¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎFW¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¼ç¿³¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÒú¤¨¤Æ¡Ö¥Ô¡¼¥Ã!¡×¤È°ì¿á¤¡£Áª¼ê¤¬Å«¤ò¿á¤¤¤Æ»î¹ç¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤ë°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤ò¡¢¹ñºÝÃæ·Ñ±ÇÁü¤Î±Ñ¸ì¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¼ç¿³¤ÎÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ»î¹ç¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤Ç¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¾ðÊó¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤ÏÊâ¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¤¤¿¸å¤ËÇ¾¿Ìâ»¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¤Ï¤ª¤è¤½10Ê¬´ÖÃæÃÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂè4¿³È½°÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ¼ç¿³¤Î¥µ¥à¡¦¥Ð¥í¥Ã¥È»á¤¬¸òÂå¤Ç¼ç¿³¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï12Ê¬´Ö¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼ÂÐ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¼ç¿³¤¬Ç¾¿Ìâ»µ¿¤¤¤Ë¤è¤ê¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(±Ñ2ÉôÁêÅö)¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¦¥§¥Ö»á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ç¿³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Á°È¾21Ê¬¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎMF¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦¤¬Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦¸ªÉÕ¶á¤¬¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤ÎÆ¬Éô¤ËÀÜ¿¨¡£¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤Ï»à³Ñ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´é¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤Ç¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¾ðÊó¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤ÏÊâ¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¤¤¿¸å¤ËÇ¾¿Ìâ»¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¤Ï¤ª¤è¤½10Ê¬´ÖÃæÃÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂè4¿³È½°÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ¼ç¿³¤Î¥µ¥à¡¦¥Ð¥í¥Ã¥È»á¤¬¸òÂå¤Ç¼ç¿³¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï12Ê¬´Ö¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
While the referee David Webb was down on the floor, Jamie Vardy runs over and blows his whistle to stop play.#LEISOU | #LCFC | #PL pic.twitter.com/JQtVxXeefe— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 3, 2025