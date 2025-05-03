¥·¥ã¥ª¥ß¤¬¡ÖSpecial Thanks¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ËPOCOÀ½ÉÊ¤âÄÉ²Ã¡ªPOCO X7 Pro¤äPOCO F6 Pro¡¢POCO M7 Pro 5G¤Ê¤É¤¬¥»¡¼¥ë
|¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¡ÖSpecial Thanks¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ËPOCO¤â5·î3Æü¤è¤êÄÉ²Ã¡ª
Xiaomi¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï3Æü¡¢Xiaomi»±²¼¤ÎPoco¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPOCO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖPOCO X7 Pro¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç25¡óOFF¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖSpecial Thanks¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
|ÂÐ¾Ýµ¡¼ï
|ÄÌ¾ï²Á³Ê
|ÆÃÊÌ²Á³Ê
|POCO X7 Pro¡Ê12GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë
|59,980±ß
|56,980±ß
|POCO X7 Pro¡Ê8GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë
|49,980±ß
|47,480±ß
|POCO F6 Pro¡Ê12GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë
|79,980±ß
|59,980±ß
|POCO F6 Pro¡Ê12GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë
|69,980±ß
|54,980±ß
|POCO M7 Pro 5G¡Ê8GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë
|32,980±ß
|29,980±ß
|POCO Pad¡Ê8GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë
|44,800±ß
|37,980±ß
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤è¤ê¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëSpecial Thanks¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖXiaomi¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡ÖRedmi¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂ³¤¤¤ÆPOCO¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Xiaomi¥Ö¥é¥ó¥É¤äRedmi¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï´ü´Ö¤¬2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤ÈÌó2¥«·î´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢POCO¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï5·î3Æü¤«¤é6·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÈÌó1¥«·î´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POCO¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤Î¥»¡¼¥ë¤ÏÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ÈMi.com¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê¤¬¾åµ¤ÎÉ½¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æµ¡¼ï¤Î¼è¤ê°·¤¤¤äÆÃÊÌ²Á³Ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi¸ø¼° ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦POCO ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Special Thanks ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó - Xiaomi ¸ø¼°(ÆüËÜ)
¡¦Xiaomi Japan | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó | Xiaomi¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó