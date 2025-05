シャオミが「Special Thanksキャンペーン」を6月30日まで開催中!Xiaomi 14T Proなどがセール

Xiaomiの日本法人である小米技術日本(以下、シャオミ・ジャパン)は1日、みなさまの応援に感謝して最新の5G対応プレミアムスマートフォン(スマホ)「Xiaomi 15 Ultra」をはじめとした複数のスマホやタブレットを対象に魅力溢れる特典のプレゼントや特別価格での販売を行う「Special Thanksキャンペーン」を2025年5月1日(木)から6月30日(月)まで開催するとお知らせしています。

対象機種 通常価格 特別価格 Xiaomi 14T Pro(12GB RAM+512GBストレージ) 119,800円 109,800円 Xiaomi 14T Pro(12GB RAM+256GBストレージ) 109,800円 89,800円 Redmi Note 13 Pro+ 5G(8GB RAM+256GBストレージ) 59,980円 44,980円 Redmi 14C(8GB RAM+256GBストレージ) 23,980円 16,980円 Redmi 14C(4GB RAM+128GBストレージ) 17,980円 13,980円 Xiaomi Pad 7(8GB RAM+128GBストレージ) 54,980円 49,980円 Redmi Pad Pro(6GB RAM+128GBストレージ) 41,800円 39,800円 Redmi Pad SE(6GB RAM+128GBストレージ) 29,800円 24,800円 Redmi Pad SE(4GB RAM+128GBストレージ) 21,800円 19,620円 Redmi Pad SE 8.7 4G(4GB RAM+128GBストレージ) 27,980円 22,980円 Redmi Pad SE 8.7 4G(4GB RAM+64GBストレージ) 19,980円 16,980円 Redmi Pad SE 8.7(4GB RAM+128GBストレージ) 24,980円 19,980円 Redmi Pad SE 8.7(4GB RAM+64GBストレージ) 16,980円 12,980円

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 【応募でフォトグラフィーキットプレゼント】 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック シャオミ(Xiaomi) 2025-03-18





Xiaomi公式 楽天市場店 Xiaomi公式 楽天市場店

まずは特典としてはXiaomi 15 Ultraを購入した場合にもれなく「Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition」をプレゼントするとのこと。対象の販売チャネルは公式Webサイト「Mi.com」内の公式Webストアや直営店「Xiaomi Store」のほか、Xiaomi公式 楽天市場店やAmazon.co.jp、エディオン、上新電機(ECサイトのみ)、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといったECサイトおよび量販店、そして仮想移動体通信事業者(MVNO)のイオンモバイルとなっています。さらにフラッグシップスマホ「Xiaomi 14T Pro」やコストパフォーマンスの高いミッドレンジスマホ「Redmi Note 13 Pro+ 5G」、エントリースマホ「Redmi 14C」といったスマホをはじめ、Android搭載フラッグシップタブレット「Xiaomi Pad 7」やミッドハイレンジタブレット「Redmi Pad Pro」、エントリータブレット「Redmi Pad SE」および「Redmi Pad SE 8.7」、「Redmi Pad SE 8.7 4G」が最大29%OFFの特別価格で販売されています。シャオミ・ジャパンでは感謝の気持ちを込めて人気商品を厳選してより手にしやすくなる約2カ月間と長期間のSpecial Thanksキャンペーンを開催しています。キャンペーンではXiaomi 15 Ultraは最高峰の撮影体験をより増幅させるにはXiaomi 15 Ultra Photography Kitが欠かせないと考え、本来は4月15日(火)で終了したXiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Editionのプレゼントキャンペーンを再開します。プレゼントキャンペーンはMi.comおよびXiaomi Storeで購入した場合ではXiaomi 15 Ultra本体と一緒にXiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Editionをプレゼントするようになっていますが、その他のチャネルではキャンペーンWebページ( https://www.mi.com/jp/event/xiaomi-15-ultra-thanks-campaign-2 )から応募する必要があります。またキャンペーンは台数上限に達した場合に終了となるとしています。なお、4月30日(水)までにXiaomi 15 Ultraと同時にXiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Editionを購入した場合には販売価格の9,980円(金額はすべて税込)に相当するMi.com用クーポンを付与し、4月30日までにXiaomi 15 Ultraを購入し、Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Editionを同時購入していない場合は5月1日(木)以降にSpecial Thanksキャンペーンに応募することによって審査を経てXiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Editionの無料引換券を贈呈するということです。一方で「心が躍る撮影体験」をコンセプトとするXiaomi 14T Proなどの7機種のXiaomi製品が対象となる特別価格でのセールは対象機種とMi.comなどにおける価格が上記の表の通りとなっており、対象の販売チャネルはMi.comおよびXiaomi Store、Xiaomi公式 楽天市場店、Amazon.co.jp、エディオン、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラで、特別価格や期間はチャネルによって異なる場合があるとしています。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・皆様の応援に感謝の気持ちを込めて、Xiaomiが「Special Thanksキャンペーン」を開催 | 小米技術日本株式会社のプレスリリース・Xiaomi 15 Ultra Special Thanks キャンペーン - Xiaomi 公式(日本)・Special Thanks キャンペーン - Xiaomi 公式(日本)・Xiaomi Japan | スマートフォン | Xiaomi公式サイト | シャオミ・ジャパン