CÂçºå¤ÏµþÅÔ¤Ë0¡½2¤«¤éµÕÅ¾¾¡¤Á¡¡10Æü´Ö¹âÇ®¤ÎDF±üÅÄ¤ÎÉüµ¢¤¬¸Æ¤Ó¿å¤Ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè14Àá¡¡CÂçºå3¡½2µþÅÔ¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyKYOCERA¡Ë
¡¡CÂçºå¤ÏÁ°È¾14Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤âFW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê31¡Ë¤Î1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ÇµþÅÔ¤òµÕÅ¾¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£ÁÛÁü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¤Ç14Ê¬¤Ç0¡½2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò»¾¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÄ®ÅÄÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ì¿Í·ç¤¤¤¿¤Þ¤ÞÀï¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤â2ÆüÁ°¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥æ¡¼¥¹½êÂ°¤Î16ºÐDF¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¿Í¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏDF¿ÊÆ£Î¼Í¤¡Ê28¡Ë¤¬·ç¾ì¡£ÂçÂÎÂçÂ´¤Î¥ë¡¼¥¡¼FW¸Å»³·ó¸ç¡Ê22¡Ë¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¤·¡¢MF¾åÌçÃÎ¼ù¡Ê¤¦¤¨¤¸¤ç¤¦¡¦¤µ¤È¤¡á28¡Ë¤âº£µ¨J1½éÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡0¡½2¤È¤Ê¤Ã¤Æ4Ê¬¸å¤ÎÁ°È¾18Ê¬¤Ë¸Å»³¤È¾åÌç¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¡£43Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥Ñ¥¹¤ò¸Å»³¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£Áê¼êDF¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÈ¿Å¾¤·¤Æ¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¤ÎÎ¢¤Ç»ß¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÊDF¤ò¡ËÇí¤¬¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤È¸Å»³¡£¸åÈ¾20Ê¬¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎFK¤òMFÃæÅç¸µÉ§¡Ê26¡Ë¤¬Æ¬¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤ë¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤ÂÖÀª¡©¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÅç¤Ï¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö30Ê¬´ÖÎý½¬¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤¹Àï½ÑÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£DF±üÅÄÍ¦ÅÍ¡Ê24¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î±üÅÄ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ëºîÀï¤À¡£±üÅÄ¤Ï¡Ö¹âÇ®¤¬10Æü´Ö¤¯¤é¤¤Â³¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Î3ÆüÁ°¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¡£¥ë¡¼¥«¥¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ4¥Ð¥Ã¥¯¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ò²ÄÊÑ¤¹¤ë´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ãæ2Æü¤Ç6Æü¤Ë¿À¸Í¤ÈÀï¤¦¤¬¡Ö¤â¤¦Ç®¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È±üÅÄ¤ÏÂÎÄ´¤¬Ìá¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡Ö·è¤á¤¿»þ´ÖÂÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÅÀ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤¿¤é¤»¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁª¼êÁ´°÷¤¬Ãé¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¤·¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤Ëº£¸å¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£