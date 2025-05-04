¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é²È¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×40Âå½÷À¤¬½»¤à½»Âð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¡¡¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤Ç¶Ø»ßÌ¿Îá¤Î63ºÐÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡»°½Å¡¦»ÖËà»Ô
Àè·î30Æü¡¢»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Î½»Âð¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ÆÁ´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢63ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÖËà»ÔÂç²¦Ä®¤ÎÌµ¿¦¡¢¸þ°æÎÉ´îÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸þ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Àè·î30Æü¡¢»ÖËà»ÔÂç²¦Ä®ÇÈÀÚ½»Âð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢Á´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸þ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃÎ¿Í¤Î40Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°Õ¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤Î¼ê»æ¤òÅêÈ¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á½Ð²ÐÅö»þ¡¢½÷À¤ÏÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¸þ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡¤«¤é¥¹¥Èー¥«ー¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ìÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é²È¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£