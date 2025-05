【くまのプーさん ハニージェリーフィギュア】 5月中旬 発売予定 価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん ハニージェリーフィギュア」を5月中旬に発売する。価格は1回400円。

透明でキラキラな「はちみつ」をたっぷり被った、新コンセプトの「くまのプーさん」のフィギュアが登場。プー、ピグレット、ティガー、イーヨーの全4種がラインナップしており、はちみつが大好きなプーさんの満足そうな顔、はちみつ嫌いのティガーのしかめっ面など、表情も楽しめる。頭のはちみつは取り外すこともできる。本体サイズは約40~48mm。

プー

ピグレット

ティガー

イーヨー

(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.