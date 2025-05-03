¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÏ¢Â³¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡Ö¤¿¤È¤¨¹üÀÞ¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¡¡¿À¸Í2¡½0²¬»³¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡¿À¸Í¤Î¼é¸î¿ÀGKÁ°ÀîÂãÌé¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢²¬»³MF¹¾ºä¤È¤Î1ÂÐ1¤ò¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤âÈ¿±þ±Ô¤¯¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¾ºä¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤Çº¸Â¤¹¤ÍÉÕ¶á¤òÄË¤á¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤º¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡£¡Ö¥×¥ì¡¼Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤È¤¨¹üÀÞ¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Î·ø¼é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£