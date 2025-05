【討滅戦企画「#HOLOXIV」】 5月4日~5月6日 各日20時配信予定

カバーが運営するVtuberグループ・ホロライブ所属の白上フブキさんと風真いろはさんが主催する「ファイナルファンタジーXIV」を用いた「討滅戦企画『#HOLOXIV』」が5月4日20時より配信を開始する。配信スケジュールは5月6日まで各日20時より配信を予定している。

本企画は「初心者&経験者で挑む超絶エンジョイ企画」。“「FF14」を遊んでみてほしい”という目的で行なわれるもので、「極タイタン討滅戦」のクリアを目指す。初日の5月4日は白上フブキさんチームと風真いろはさんチームに分かれ、4人パーティーでダンジョン探索後「真タイタン討滅戦」に挑戦する。

参加タレントは白上フブキさん、風真いろはさん、アキ・ローゼンタールさん、白銀ノエルさん、天音かなたさん、獅白ぼたんさん、鷹嶺ルイさん、一条莉々華さんの8名。

