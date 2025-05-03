ÎëÌÚºÌ±ðÀèÈ¯¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡¢½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤ÇÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡Ä¥»¥¹¥¯Î¨¤¤¤ë¥³¥â¤ÏÅÜÅó¤Î5Ï¢¾¡
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè35Àá¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤È¥³¥â¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿79Ê¬¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥³¥â¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥â¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¤Î5Ï¢¾¡¡£°ìÊý¤Î7»î¹çÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢Âè27Àá¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï°ÊÍè¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï»ÃÄê16°Ì¤Ç¹ß³Ê·÷18°Ì¤Î¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö6¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àá¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¨¥ó¥Ý¥ê¡¢¥³¥â¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥«¥ê¥¢¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿79Ê¬¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥³¥â¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥â¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¤Î5Ï¢¾¡¡£°ìÊý¤Î7»î¹çÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢Âè27Àá¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï°ÊÍè¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï»ÃÄê16°Ì¤Ç¹ß³Ê·÷18°Ì¤Î¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö6¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àá¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¨¥ó¥Ý¥ê¡¢¥³¥â¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥«¥ê¥¢¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡