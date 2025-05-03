µþÅÔ¡¢º£µ¨½éÏ¢ÇÔ¡¡Á°Àá¤Ç½Ð¤¿²ÝÂê¤Ï²þÁ±¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±£´Àá¡¡µþÅÔ£²¡½£³£ÃÂçºå¡Ê£³Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µþÅÔ¤Ï£²ÅÀ¤òÀè¼è¤¹¤ë¤â¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æº£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾£±£²Ê¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é£Ä£ÆµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°Ãæ±û¤«¤é£Æ£×¸¶ÂçÃÒ¤Ø¥¯¥í¥¹¡£¸«»ö¤ËÁê¼ê£Ä£ÆÈ«ÃæËêÇ·Êå¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¶¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï£Ç£ËÊ¡°æ¸÷µ±¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¼«¤éµÍ¤á¤ÆÀè¼èÅÀ³ÍÆÀ¡£¤½¤Î£±£´Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤¤¡¢£Í£ÆÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤Ü¤ìµå¤Ë£Í£Æ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î£´Ê¬¸å¡¢£Í£Æ¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÈ¿·â¤Î£±ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢£´£³Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×¸Å»³·ó¸ç¤Ë¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤â¸¥¾å¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡£¸åÈ¾£²£°Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é£Í£ÆÃæÅç¸µÉ§¤ËµÕÅ¾ÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢者µ®ºÛ¡Ê¥Á¥ç¥¦¡¦¥¥¸¥§¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°¸åÈ¾ÄÌ¤·¤Æ²æ¡¹¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¥»¥ì¥Ã¥½¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤È»×¤¦¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡Àï¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£Á°Àá¡¦£ÇÂçºåÀï¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀè¼èÅÀ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼º¤¤Êý¤ä¥·¥å¡¼¥È¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉôÊ¬¡×¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï²þÁ±¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ë¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£