¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¢¶Ñ¹ÕÊø¤»¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡Ä¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï»ÄÎ±¤Øµ®½Å¤Ê1¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥é¥Ù¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë17°Ì¥¢¥é¥Ù¥¹¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥é¥Ù¥¹¤ÎÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë²ó¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹¤âFW¥¥±¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÁ°¿Ê¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉDF¤òÁ°¤Ë¹¶·â¤Î»å¸ý¤ò¸«½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È40Ê¬¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬¥¢¥é¥Ù¥¹DF¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥¬¥ë¥»¥¹¤Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢Âà¾ì¤ÏÊ¤¤ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ËÄûÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï60Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤È¥µ¥à¥¨¥¦¡¦¥ê¡¼¥Î¤Î2ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£½ù¡¹¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¯¥í¥¹¤òÊü¤Ä²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡87Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¤¬Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥¬¥ë¥»¥¹¤¬·üÌ¿¤ËÌá¤ê¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢»î¹ç¤Ï0¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¼¡Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï10Æü¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë°ìÀï¡£¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï¡¢11Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÇÂÐÀï¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¥é¥Ù¥¹¡¡0¡Ý0¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡¡3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë17°Ì¥¢¥é¥Ù¥¹¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥é¥Ù¥¹¤ÎÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë²ó¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹¤âFW¥¥±¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÁ°¿Ê¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉDF¤òÁ°¤Ë¹¶·â¤Î»å¸ý¤ò¸«½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¹¶·â¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï60Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤È¥µ¥à¥¨¥¦¡¦¥ê¡¼¥Î¤Î2ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£½ù¡¹¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¯¥í¥¹¤òÊü¤Ä²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡87Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¤¬Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥¬¥ë¥»¥¹¤¬·üÌ¿¤ËÌá¤ê¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢»î¹ç¤Ï0¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¼¡Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï10Æü¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë°ìÀï¡£¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï¡¢11Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÇÂÐÀï¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¥é¥Ù¥¹¡¡0¡Ý0¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É