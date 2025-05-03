ÅÄÃæÊËÀèÈ¯¤Î¥ê¡¼¥º¡¢ÀèÀ©µö¤¹¤â·àÅª¸åÈ¾ATÃÆ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¡ª¡¡¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ë
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡ËºÇ½ªÀá¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥ê¥Þ¥¹¤È¥ê¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥×¥ê¥Þ¥¹¤Ï18Ê¬¡¢¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥Ö¥ó¥É¥¥¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥ºDF¥µ¥à¡¦¥Ð¥¤¥é¥à¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¡£¥ê¡¼¥º¤ÏÉÔ±¿¤Ê·Á¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê53Ê¬¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï¥Þ¥Î¥ë¡¦¥½¥í¥â¥ó¤ÎÆÍÇË¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ë¥ç¥ó¥È¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£µÕÅ¾¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¡¼¥º¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤òÂ³¡¹¤ÈÅêÆþ¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÅÄÃæ¤Ï79Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¥ê¡¼¥º¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¥½¥í¥â¥ó¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀÚ¤ì¹þ¤ß·àÅª¤ÊµÕÅ¾ÃÆ¡£¥ê¡¼¥º¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý2¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Âè45Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¾¡¤ÁÅÀ¡Ö100¡×¤Ë¡£¥ê¡¼¥º¤¬ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ö¡Ü65¡×¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Î¡Ö¡Ü53¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥º¤Î5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥×¥ê¥Þ¥¹¡¡1¡Ý2¡¡¥ê¡¼¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡18Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥×¥ê¥Þ¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡53Ê¬¡¡¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ë¥ç¥ó¥È¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
1¡Ý2¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥Þ¥Î¥ë¡¦¥½¥í¥â¥ó¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥×¥ê¥Þ¥¹¤Ï18Ê¬¡¢¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥Ö¥ó¥É¥¥¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥ºDF¥µ¥à¡¦¥Ð¥¤¥é¥à¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¡£¥ê¡¼¥º¤ÏÉÔ±¿¤Ê·Á¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Âè45Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¾¡¤ÁÅÀ¡Ö100¡×¤Ë¡£¥ê¡¼¥º¤¬ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ö¡Ü65¡×¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Î¡Ö¡Ü53¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥º¤Î5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥×¥ê¥Þ¥¹¡¡1¡Ý2¡¡¥ê¡¼¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡18Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥×¥ê¥Þ¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡53Ê¬¡¡¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ë¥ç¥ó¥È¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
1¡Ý2¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥Þ¥Î¥ë¡¦¥½¥í¥â¥ó¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÄ¶·àÅª¡ª¥ê¡¼¥º¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡ÄÏ¤à
ÀèÀ©¤Ï¥×¥ê¥Þ¥¹— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 3, 2025
º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿#¥Ö¥ó¥É¥¥ º£¥·¡¼¥º¥ó11¥´¡¼¥ëÌÜ
🏆EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè46Àá
🆚¥×¥ê¥Þ¥¹¡ß¥ê¡¼¥º
🆓#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ#DAZNFootball pic.twitter.com/s50e8Vkvr1
¤³¤³¤Ç·è¤á¤ë¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 3, 2025
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à#¥½¥í¥â¥ó ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë
¢¨¥ê¡¼¥º¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡
🏆EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè46Àá
🆚¥×¥ê¥Þ¥¹¡ß¥ê¡¼¥º
🆓#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ#DAZNFootball pic.twitter.com/6Jw4Vc3R1o
¾¡ÅÀ100#ÅÄÃæÊË ½êÂ°¥ê¡¼¥º¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 3, 2025
¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦
🏆EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè46Àá
🆚¥×¥ê¥Þ¥¹¡ß¥ê¡¼¥º
🆓#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ#DAZNFootball pic.twitter.com/rspMMPG39P