¡ÖÈá¤·¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¡¢Áþ¤¤¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò¤°¤ë¤°¤ë¡×ÉÍ¾¾¡¦¾®³ØÀ¸4¿Í»à½ý»ö¸Î »àË´¤·¤¿8ºÐ½÷»ù¤Î°äÂ²¤¬¶ì¤·¤ß¸ì¤ë...»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃËÀ¤«¤é¼Õºá¤Ê¤¯
ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î»ÔÆ»¤Ç3·î¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤Ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß4¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¡£»àË´¤·¤¿Åö»þ8ºÐ¤Î½÷»ù¤Î°äÂ²¤¬£µ·î3Æü¡¢½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÈá¤·¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¡¢Áþ¤¤¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò¤°¤ë¤°¤ë¡×ÉÍ¾¾¡¦¾®³ØÀ¸4¿Í»à½ý»ö¸Î »àË´¤·¤¿8ºÐ½÷»ù¤Î°äÂ²¤¬¶ì¤·¤ß¸ì¤ë...»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃËÀ¤«¤é¼Õºá¤Ê¤¯
¡ãË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤ÎÁÄÊì¡ä¡Ö»ö¸Î¤Î°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¼Ö¤Î»ö¸Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¿´ÇÙÄä»ß¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£½é¤á¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÂ¹¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤ÇÂ©»Ò¤«¤é¡ØÂ¹¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤È¤¤¤¦¤«¡£ÉÂ±¡¤Þ¤Ç²¿¤È¤«¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¡¢Â¹¤Î´é¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£À¼³Ý¤±¤·¤Æ¤â²¿¤·¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ8ºÐ¤Î½÷»ù¤ÎÁÄÊì¤È½ÇÊì¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤Î¤¿¤á¤Ë¸ì¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢5·î3Æü¡¢¥«¥á¥é¤òÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï3·î24ÆüÍ¼Êý¡£ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è´Ü»³»ûÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸4¿Í¤ÎÎó¤Ë78ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
8ºÐ¤Î½÷»ù¤¬»àË´¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤Î»Ð¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤ÎÁÄÊì¡ä¡ÖÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£Â¹¤¬ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤ÎÁÄÉãÊì»²´Ñ¤Ç¥²ー¥à¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡£º£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤Îµ²±¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃËÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°äÂ²¤Ø¤Î¼Õºá¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢°äÂ²¤Ï¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤Î½ÇÊì¡ä¡Öº£Æü¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤á¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë»äÃ£¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£Èá¤·¤ß¤ÈÊ°¤ê¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹¬¤»¤¬µÞ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÈóÆü¾ï¤ÊÀ¸³è¤ËÁ´ÉôÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£Èá¤·¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¡¢Áþ¤¤¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÄË¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×
½ÇÊì¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ¤ò¡Ö°ìÀ¸µö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤Ï¡ÖÂ¹¤ä»ä¤¿¤Á°äÂ²¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤ÎÁÄÊì¡ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç´í¸±¤Ê¾ì½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤âÂ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÂ¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÀè¤ËÀè¤ËÂÐºö¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤È¼«¼£ÂÎ¤Ï¥Ïー¥ÉÌÌ¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬ÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¤Ï¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»Ô¤Î78ºÐ¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¤°Õ¤Ç¤ÎÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£