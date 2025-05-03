¿ÀÆàÀî¸©·Ù¡ÖÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¤À¤ÈÇ§¼±¡×¡Ä½÷À¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þÀâÌÀ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï£³Æü¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤¬Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£¶·î£±£³Æü¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤±¤ó¤«¤·¤ÆÉþ¤òÇË¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀîºêÎ×¹Á½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤òÁÄÊìÂð¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤¿¡££¹·î£²£°Æü¤Ë¤Ï¡¢²¥¤é¤ì¤Æ¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÈï³²ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤¬¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤¬¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡£±£²·î£¹¡Á£²£°Æü¤Ë¤Ï²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²È¤Î¼þ¤ê¤ò¤¦¤í¤Ä¤«¤ì¤¿¡×¤Ê¤É£¹²ó¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±½ð¤Ï²¬ºê¤µ¤ó¤Ë¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÎÄ°¼è¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¤«¤é£±£²·î£²£²Æü¡¢¡ÖÂ¹¤¬£²£°Æü¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤¬Ï¢¤ìµî¤ë¤¿¤á¤Ë³ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤Ê¤É¤È£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±½ð¤Ï¼¼Æâ¤«¤é³ä¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¸©·Ù¤ÏÇò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ë£·²ó»ö¾ð¤òÊ¹¤¡¢¼«Âð¤ò£²²ó¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¶õ¤²È¤ò£±²ó¡¢Ç¤°Õ¤ÇÁÜº÷¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤ÎÌøÇîÂÙ¡¦¿Í¿È°ÂÁ´ÂÐºö²ÝÄ¹¤Ï¡Ö»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£