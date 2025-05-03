·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¤Ë¤Æ1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½é¹ØÆþ¤Ç10¡óÁêÅö¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥Ç¥Ó¥å¡¼³ä¡×¤ò5·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ
|povo2.0¤Ç¡Ö1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥Ç¥Ó¥å¡¼³ä¡×¤¬¼Â»ÜÃæ¡ª½é¹ØÆþ¤Ç10¡ó´Ô¸µ
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï2Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¡Ê https://povo.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê48GB°Ê¾å¡Ë¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¹ØÆþ¶â³Û¤Î10¡óÁêÅö¤Îau PAY »Ä¹â¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥Ç¥Ó¥å¡¼³ä¡×¤ò2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜµ¤³ä¤È¤Î½ÅÊ£Å¬ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¡¼¥¿ÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¬ÍÑ¾ò·ï¤ÏÂÐ¾Ý¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþ¤è¤êÁ°¤Ë48GB°Ê¾å¤Î1Ç¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢ÂÐ¾Ý¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤Ëpovo¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Èau ID¤ÎÏ¢·È¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÆÃÅµ´Ô¸µ¤Þ¤Ç¤ËÏ¢·È¤·¤¿au ID¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau PAY¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÅµ¤Ï¹ØÆþ·î¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´Ô¸µ³Û¡ÊÉÔ²ÝÀÇ¡Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤¬1,320±ßÁêÅö¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã120GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤¬2,160±ßÁêÅö¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã300GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤¬2,480±ßÁêÅö¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã360GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤¬2,640±ßÁêÅö¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã999GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤¬3,780±ßÁêÅö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì1¥«·î´ÖÅö¤¿¤ê5GB¡¿990±ß¡¢10GB¡¿1,620±ß¡¢25GB¡¿1,860±ß¡¢30GB¡¿1,980±ß¡¢83GB¡¿2,835±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
|ÂÐ¾Ý¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
|ÎÁ¶â
|´Ô¸µ³Û
¡ÊÉÔ²ÝÀÇ¡Ë
|1¥«·î´ÖÅö¤¿¤ê¤Î¼Â¼ÁÎÁ¶â
|ÈÎÇä´ü´Ö
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|13,200±ß
|1,320±ßÁêÅö
|5GB¡¿990±ß
|2025Ç¯5·î1Æü¡Á5·î31Æü
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã120GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|21,600±ß
|2,160±ßÁêÅö
|10GB¡¿1,620±ß
|½ªÎ»ÆüÌ¤Äê
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã300GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|24,800±ß
|2,480±ßÁêÅö
|25GB¡¿1,860±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã360GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|26,400±ß
|2,640±ßÁêÅö
|30GB¡¿1,980±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã999GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|37,800±ß
|3,780±ßÁêÅö
|83GB¡¿2,835±ß
|2025Ç¯5·î1Æü¡Á5·î31Æü
povo2.0¤Ï¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ2021Ç¯9·î¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤Î¥Ù¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤Î¾å¤Ç6¼ïÎà¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤äÄÌÏÃÄê³Û¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÄÌÏÃ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤ÎÄÉ²Ã¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Á÷¼õ¿®ºÇÂç128kbps¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬»È¤¨¡¢ÄÌÏÃ¤â22±ß¡¿30ÉÃ¡¢SMS¤âÁ÷¿®¤Ï3.3±ß¡¿ÄÌ¡Á¡Ê¼õ¿®¤ÏÌµÎÁ¡Ë¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Á°½ÒÄÌ¤ê¤ËÄ¹´ü´Ö¡Ê180Æü´Ö°Ê¾å¡Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑÄä»ß¤ä·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
|¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
|¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Ì¾
|ÎÁ¶â¡¿²ó
|¥Ç¡¼¥¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1GB¡Ê7Æü´Ö¡Ë
|390±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1GB¡Ê180Æü´Ö¡Ë
|1,260±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã3GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë
|990±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã20GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë
|2,700±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã30GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë
|2,780±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë
|6,490±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã120GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|21,600±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë
|6,490±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã150GB¡Ê180Æü´Ö¡Ë
|12,980±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã300GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|24,800±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã300GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë
|9,834±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã360GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|26,400±ß
|¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê6»þ´Ö¡Ë
|250±ß
|¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê24»þ´Ö¡Ë
|330±ß
|¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê7Æü´Ö¡Ë12²óÊ¬
|9,834±ß
|ÄÌÏÃ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
|5Ê¬°ÊÆâÄÌÏÃ¤«¤±ÊüÂê
|·î³Û550±ß
|ÄÌÏÃ¤«¤±ÊüÂê
|·î³Û1,650±ß
|Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹
|·î³Û330±ß
¥¢¥×¥êÌ¾¡§povo2.0¥¢¥×¥ê
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡§¥Ä¡¼¥ë
³«È¯¼Ô¡§KDDI³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§1.46.0-JP
Android Í×·ï¡§Android 7.0 °Ê¾å
Google Play Store¡§https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
¥¢¥×¥êÌ¾¡§povo2.0¥¢¥×¥ê
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡§¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
³«È¯¼Ô¡§KDDI CORPORATION
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§1.46.0
¸ß´¹À¡§iOS 13.0°Ê¹ß¤Þ¤¿¤ÏmacOS 11.0°Ê¹ß¤ÈApple M1°Ê¹ß¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿Mac¡¢visionOS 1.0°Ê¹ß¤ÎApple Vision¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦povo ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦povo¡¢1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½é¹ØÆþ¤Ç10¡óÁêÅö¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥Ç¥Ó¥å¡¼³ä¡×¤ò5·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü | ´ðËÜÎÁ¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ëau²óÀþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥é¥ó¡Ú¸ø¼°¡Ûpovo2.0
¡¦1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥Ç¥Ó¥å¡¼³ä | ´ðËÜÎÁ¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ëau²óÀþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥é¥ó¡Ú¸ø¼°¡Ûpovo2.0
¡¦¡Ú¸ø¼°¡Ûpovo2.0¡Ã´ðËÜÎÁ¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ëau²óÀþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥é¥ó