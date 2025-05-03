Ãæ¹ñ¡¦¹¾ÁÉ¾ÊÁÉ½£»Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÍ·Í÷¥Ø¥êÄÆÍî¡¡4¿Í»à½ý
Âç·¿Ï¢µÙÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç5·î2Æü¡¢Í·Í÷¥Ø¥ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÄÆÍî¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢4¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å³¤¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹¾ÁÉ¾ÊÁÉ½£»Ô¤Ç2Æü¡¢Í·Í÷¥Ø¥ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÃÏ¾å¤Ë¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ1¿Í¤¬»àË´¡¢¥Ø¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÏ«Æ¯Àá¤ÎÂç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÄÆÍî»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ°ì»þÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤ÏÄÆÍî¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Í·Í÷¥Ø¥ê¤Ê¤ÉÄã¤¤¶õ°è¤Ç¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£