Å¥¤·¤Ö¤»¶¤é¤·¡ÖÆéÀö¤¤¡×¥ì¡¼¥¹¡¡Ãæ¹ñµ®½£¾Ê¤Î»³Â¼¤Ç¼«Æ°¼Öµ»ÈäÏª
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ5·î3Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê°ÂÎµ¸©¤Î»³Â¼¤Ç¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖºþÆé¡Ê¥·¥å¥¢¥°¥ª¡áÆéÀö¤¤¡Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¿¼50¥»¥ó¥Á¤ÎÅ¥¾Â¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä¾·Â60¥á¡¼¥È¥ë¡¦¿¼¤µ6¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤é¤¬µÞ¸ûÇÛ¤ÎÅÐºä¡¢Å¥¾Â¤ÎÃ¦½Ð¡¢¹ë²÷¤Ê¥É¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹ÈäÏª¡£Å¥¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿´Ñ¸÷¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÏ¸µ¤ÎÇÏÊÜÅÄÂ¼¤¬¼çºÅ¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿100¿Í°Ê¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ï¢ÆüÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Î¶ÐÊ¼¡Ë