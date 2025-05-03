¹¶·âÄäÂÚ¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬²¼°Ì¥¢¥é¥Ù¥¹¤ËÄËº¨¥É¥í¡¼¡Ä¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹vs¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬3Æü¤Ë¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¥½¥í¡¼¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î17°Ì¥¢¥é¥Ù¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£Á°Àá¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È¤Î¼«¼£½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë3-0¤Ç´°¾¡¡£¥»¥ë¥í¡¼¥È¤éº£µ¨²ÃÆþ3Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÁ°Àá¤«¤é¥»¥ë¥í¡¼¥È¤ËÂå¤¨¤Æ¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿°Ê³°Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡£½øÈ×¤Ï¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤à¾ìÌÌ¤âºî¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î2¥È¥Ã¥×¤ä¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤º¡£´°Á´¤Ë¹¶·â¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¬¥ë¥»¥¹¤Ø¤ÎÂÎ¢¤ò¸«¤»¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ë1ÅÙ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¶»¤òÉï¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Á¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¸åÈ¾¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥¥±¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ä¥°¥ê¥Ç¥£¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï60Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¡£¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¸ÅÁãÂÐÀï¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Î2¿Í¤ò²¼¤²¤Æ¥»¥ë¥í¡¼¥È¡¢¥ê¡¼¥Î¤òÅêÆþ¡£
Á°Àþ¤Ëµ¯ÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤ò¤µ¤»»Ï¤á¤ë¤È¡¢66Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬·èÄêµ¡¤Ë´ØÍ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¤é¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥ê¡¼¥Î¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¥é¥ó¥°¥ì¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âGK¥·¥Ù¥é¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
´°Á´¤Ë1ÅÀ¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾½ªÈ×¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬²¡¤·¹þ¤à·Á¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤âÁ°¤¬¤«¤ê¤ÊÇØ¸å¤òÆÍ¤¤¤Æ¥¥±¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬´öÅÙ¤â¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤¬¡¢GK¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¤µ¤¹¤¬¤ÎÂÐ±þ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°¸åÈ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿°ìÀï¤Ï0-0¤Î¥É¥í¡¼¡£³Ê²¼Áê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥é¥Ù¥¹ 0-0 ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î17°Ì¥¢¥é¥Ù¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£Á°Àá¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È¤Î¼«¼£½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë3-0¤Ç´°¾¡¡£¥»¥ë¥í¡¼¥È¤éº£µ¨²ÃÆþ3Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÁ°Àá¤«¤é¥»¥ë¥í¡¼¥È¤ËÂå¤¨¤Æ¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿°Ê³°Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î2¥È¥Ã¥×¤ä¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤º¡£´°Á´¤Ë¹¶·â¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¬¥ë¥»¥¹¤Ø¤ÎÂÎ¢¤ò¸«¤»¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ë1ÅÙ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¶»¤òÉï¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Á¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¸åÈ¾¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥¥±¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ä¥°¥ê¥Ç¥£¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï60Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¡£¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¸ÅÁãÂÐÀï¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Î2¿Í¤ò²¼¤²¤Æ¥»¥ë¥í¡¼¥È¡¢¥ê¡¼¥Î¤òÅêÆþ¡£
Á°Àþ¤Ëµ¯ÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤ò¤µ¤»»Ï¤á¤ë¤È¡¢66Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬·èÄêµ¡¤Ë´ØÍ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¤é¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥ê¡¼¥Î¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¥é¥ó¥°¥ì¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âGK¥·¥Ù¥é¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
´°Á´¤Ë1ÅÀ¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾½ªÈ×¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬²¡¤·¹þ¤à·Á¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤âÁ°¤¬¤«¤ê¤ÊÇØ¸å¤òÆÍ¤¤¤Æ¥¥±¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬´öÅÙ¤â¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤¬¡¢GK¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¤µ¤¹¤¬¤ÎÂÐ±þ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°¸åÈ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿°ìÀï¤Ï0-0¤Î¥É¥í¡¼¡£³Ê²¼Áê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥é¥Ù¥¹ 0-0 ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é