5Ëü2Àé¿ÍÄ¶¤¨¤Îºë¥¹¥¿¤Ç´°ÇÔ¡ÄÅìµþV¤Î¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Á°È¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿Á°È¾²ù¤ä¤à
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬Å¨ÃÏ¤Ç4Àï¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
3Æü¡¢ÅìµþV¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Á°¡¹Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¡¢Á°Àá¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤â2»î¹çÏ¢Â³¥¦¥Î¥¼¥í¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿13°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¡£4Ï¢¾¡¤Ç4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ãæ7Æü¤ÈµÙÍÜ½½Ê¬¤Î±ºÏÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ3Æü¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Ï¢Àï¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥¹¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿»î¶âÀÐ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÇÎ×¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¸Ä¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ3Æü¤ÏÏ¢Àï¤È¤ß¤Ê¤µ¤Ê¤¤»Ø´ø´±¤Ï²¬»³Àï¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¤¹ç¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÆþ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³«»Ï6Ê¬¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿MF¾¾ÈøÍ¤²ð¤ËÂÐÖµ¤·¤¿DF¹ËÅçÍªÅÍ¤¬´ó¤»ÀÚ¤ì¤º¤Ë¡¢´ËµÞ¤òÉÕ¤±¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯º¸¤«¤éÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿±¦Â¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎDFµÜ¸¶ÏÂÌé¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ±¦¶ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¹¶·â¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¶¯µ¤¤Ê¥é¥¤¥óÀßÄê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤º¡£
Á°Àþ¤Ï°ú¤Â³¤Á°¤«¤é¹Ô¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤ËÄ¹¤±¤¿GKÀ¾Àî¼þºî¤ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ë»È¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÇØ¸å¤Ç±ºÏÂ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ°¤Ë½Ð¤ÆÄÙ¤·¤¿¤¤3¥Ð¥Ã¥¯¤â1¼ºÅÀÌÜ¤Î¡È»ÄÁü¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥¹¥Æ¥¤¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï½Å¿´¤ò²¼¤²¤ëÁªÂò¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Á°È¾È¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢MFÅÏî´Î¿Ëá¡¢¾¾Èø¤ËÂ³¤±¤Æ·èÄêµ¡¤òµö¤¹¤È¡¢31Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤ÎÆó¼¡¹¶·â¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤ÇÉâ¤¤¤¿ÅÏî´¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢DFµÜ¸¶¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÄËº¨¤Î2¼ºÅÀÌÜ¡£
°Ê¹ß¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç±ºÏÂ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¾å¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏDFÀéÅÄ³¤¿Í¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÀéÅÄ¤ÈFW»³¸«ÂçÅÐ¤ËÂå¤¨¤ÆMF²§Ä¹À»¡¢MFã·Æ£¸ùÍ¤¤òÆ±»þÅêÆþ¡£¸åÈ¾¤ÏºÆ¤ÓÁ°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁªÂò¤·¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ¾¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î½Ä¥º¥ì¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤âÃæÈ×¿§¤¬¶¯¤¤ã·Æ£¤¬2¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤È¤â¤Ë½Ð¸ý¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¹¶¤á¤«¤éÀË¤·¤¤¾ìÌÌ¤âºî¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢73Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿FW郄¶¶Íø¼ù¤òºÇ¸åÈø¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤é¤ì¤¿DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤¬¸åÊý¤«¤é¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤³¤ì¤¬DOGSO¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢·èÄêµ¡ÁË»ß¤Ç¤Î°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤Ë¡£¿ôÅªÉÔÍø¤òÇØÉé¤Ã¤¿¸å¤Ï2¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶á¤¤Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿Àï¤¤Êý¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò¼´¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤Î·ø¼é¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤º¡£
Áê¼ê¤ÎÂÐºö¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ç¥£¥¹¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5Ëü2429¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò½¸¤Þ¤Ã¤¿´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿ÅÀ¤ò´Þ¤á´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Æ±»î¹ç¸å¡¢¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤ä½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸å¤í¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡Ö¹ø¤¬°ú¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Á°È¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤ä¤à¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£1¼ºÅÀÌÜ¤â²¿¤«¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂÐ±þ¤Î¥¨¥é¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¸Ä¿Í¤Ë°ì¿¶¤ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²æ¡¹¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆÃ¤ËÊø¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¯¤·¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¤³¤È¤Ç²¿¤«¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤Î¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÎÁ°È¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÍè¤Î²æ¡¹¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Êý¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎMFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¡¢ÀïÁ°¤«¤é¥¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¡¢ÅÏî´¤òÃæ¿´¤ËÎ®Æ°Åª¤ÊÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ë¥×¥ì¥¹¤¬ÖÈ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Ã¯¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤½¤ì¤ËµÍ¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£¤½¤³¤òÇ÷ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ÎÏ¢º¿¤¬ºÇ½é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ËÆþ¤ì¤Ð¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤ÆÉÝ¤¬¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¹¤¬ÖÈ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤È¡£1²ó¤«2²óÇí¤¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤É¤¦¤À¤È¸À¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ËÊ¢¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤È¤³¤í¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¤½¤é¤¯»î¹ç¸å¤Ë»Ø´ø´±¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢Áª¼ê¤âÁ°È¾¤Î¼éÈ÷»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
»³¸«¤Ï¡ÖÁ°¤ÇÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°¤Ë¿Í¿ô¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÉé¤±¤¿Í×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¡£
°ìÊý¡¢1¼ºÅÀÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ö¹ç¤¤¤ò¶õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹ËÅç¤â¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ö¸å¤í¤â¤Û¤ÜÆ±¿ôµ¤Ì£¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Á°¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¤Àµ¤Ï¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°È¾¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥ÁÌò¤òÃ´¤Ã¤¿ã·Æ£¤Ï¡¢¡Ö½øÈ×¤ÇÁê¼ê¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÇØ¸å¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡£¤½¤³¤«¤é¼ºÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ìÀï¤ÎÍ×°ø¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤¬¡Ö°û¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿ºë¥¹¥¿¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¾õÂÖ¡£ËÜÅö¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¾ï¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ò¶µ·±¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È²ü¤á¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë´°ÇÔ¤È¸À¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ëÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ2Æü¤Ç²£ÉÍFC¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¡£º£²óÆ±ÍÍ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÃæ6Æü¤È½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤òÃ¥¤¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼êÇö¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃ«¸ý¤¬¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÀéÅÄ¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ç¾ì¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ËÅç¤Ï¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤´¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¡¹²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Õ¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎµçÃÏ¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È³Î¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
3Æü¡¢ÅìµþV¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Á°¡¹Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¡¢Á°Àá¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤â2»î¹çÏ¢Â³¥¦¥Î¥¼¥í¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿13°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¡£4Ï¢¾¡¤Ç4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ãæ7Æü¤ÈµÙÍÜ½½Ê¬¤Î±ºÏÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ3Æü¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Ï¢Àï¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥¹¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿»î¶âÀÐ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÇÎ×¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³«»Ï6Ê¬¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿MF¾¾ÈøÍ¤²ð¤ËÂÐÖµ¤·¤¿DF¹ËÅçÍªÅÍ¤¬´ó¤»ÀÚ¤ì¤º¤Ë¡¢´ËµÞ¤òÉÕ¤±¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯º¸¤«¤éÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿±¦Â¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎDFµÜ¸¶ÏÂÌé¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ±¦¶ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¹¶·â¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¶¯µ¤¤Ê¥é¥¤¥óÀßÄê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤º¡£
Á°Àþ¤Ï°ú¤Â³¤Á°¤«¤é¹Ô¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤ËÄ¹¤±¤¿GKÀ¾Àî¼þºî¤ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ë»È¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÇØ¸å¤Ç±ºÏÂ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ°¤Ë½Ð¤ÆÄÙ¤·¤¿¤¤3¥Ð¥Ã¥¯¤â1¼ºÅÀÌÜ¤Î¡È»ÄÁü¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥¹¥Æ¥¤¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï½Å¿´¤ò²¼¤²¤ëÁªÂò¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Á°È¾È¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢MFÅÏî´Î¿Ëá¡¢¾¾Èø¤ËÂ³¤±¤Æ·èÄêµ¡¤òµö¤¹¤È¡¢31Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤ÎÆó¼¡¹¶·â¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤ÇÉâ¤¤¤¿ÅÏî´¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢DFµÜ¸¶¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÄËº¨¤Î2¼ºÅÀÌÜ¡£
°Ê¹ß¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç±ºÏÂ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¾å¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏDFÀéÅÄ³¤¿Í¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÀéÅÄ¤ÈFW»³¸«ÂçÅÐ¤ËÂå¤¨¤ÆMF²§Ä¹À»¡¢MFã·Æ£¸ùÍ¤¤òÆ±»þÅêÆþ¡£¸åÈ¾¤ÏºÆ¤ÓÁ°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁªÂò¤·¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ¾¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î½Ä¥º¥ì¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤âÃæÈ×¿§¤¬¶¯¤¤ã·Æ£¤¬2¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤È¤â¤Ë½Ð¸ý¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¹¶¤á¤«¤éÀË¤·¤¤¾ìÌÌ¤âºî¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢73Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿FW郄¶¶Íø¼ù¤òºÇ¸åÈø¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤é¤ì¤¿DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤¬¸åÊý¤«¤é¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤³¤ì¤¬DOGSO¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢·èÄêµ¡ÁË»ß¤Ç¤Î°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤Ë¡£¿ôÅªÉÔÍø¤òÇØÉé¤Ã¤¿¸å¤Ï2¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶á¤¤Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿Àï¤¤Êý¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò¼´¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤Î·ø¼é¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤º¡£
Áê¼ê¤ÎÂÐºö¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ç¥£¥¹¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5Ëü2429¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò½¸¤Þ¤Ã¤¿´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿ÅÀ¤ò´Þ¤á´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Æ±»î¹ç¸å¡¢¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤ä½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸å¤í¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡Ö¹ø¤¬°ú¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Á°È¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤ä¤à¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£1¼ºÅÀÌÜ¤â²¿¤«¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂÐ±þ¤Î¥¨¥é¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¸Ä¿Í¤Ë°ì¿¶¤ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²æ¡¹¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆÃ¤ËÊø¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¯¤·¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¤³¤È¤Ç²¿¤«¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤Î¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÎÁ°È¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÍè¤Î²æ¡¹¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Êý¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎMFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¡¢ÀïÁ°¤«¤é¥¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¡¢ÅÏî´¤òÃæ¿´¤ËÎ®Æ°Åª¤ÊÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ë¥×¥ì¥¹¤¬ÖÈ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Ã¯¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤½¤ì¤ËµÍ¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£¤½¤³¤òÇ÷ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ÎÏ¢º¿¤¬ºÇ½é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ËÆþ¤ì¤Ð¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤ÆÉÝ¤¬¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¹¤¬ÖÈ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤È¡£1²ó¤«2²óÇí¤¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤É¤¦¤À¤È¸À¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ËÊ¢¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤È¤³¤í¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¤½¤é¤¯»î¹ç¸å¤Ë»Ø´ø´±¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢Áª¼ê¤âÁ°È¾¤Î¼éÈ÷»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
»³¸«¤Ï¡ÖÁ°¤ÇÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°¤Ë¿Í¿ô¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÉé¤±¤¿Í×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¡£
°ìÊý¡¢1¼ºÅÀÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ö¹ç¤¤¤ò¶õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹ËÅç¤â¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ö¸å¤í¤â¤Û¤ÜÆ±¿ôµ¤Ì£¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Á°¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¤Àµ¤Ï¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°È¾¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥ÁÌò¤òÃ´¤Ã¤¿ã·Æ£¤Ï¡¢¡Ö½øÈ×¤ÇÁê¼ê¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÇØ¸å¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡£¤½¤³¤«¤é¼ºÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ìÀï¤ÎÍ×°ø¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤¬¡Ö°û¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿ºë¥¹¥¿¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¾õÂÖ¡£ËÜÅö¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¾ï¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ò¶µ·±¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È²ü¤á¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë´°ÇÔ¤È¸À¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ëÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ2Æü¤Ç²£ÉÍFC¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¡£º£²óÆ±ÍÍ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÃæ6Æü¤È½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤òÃ¥¤¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼êÇö¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃ«¸ý¤¬¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÀéÅÄ¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ç¾ì¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ËÅç¤Ï¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤´¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¡¹²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Õ¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎµçÃÏ¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È³Î¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é