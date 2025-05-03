¡ÖÄ©È¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×°æ¾å¾°Ìï¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¾Ð´é¤Ç·Ù¹ð¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Ë£Ë£Ï¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ã¡¢£É£Â£Æ¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂÅý°ìÀï£±£²²óÀï¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡½¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡¢ÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡£Ô¡½¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡ÊÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¡Ë£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡á¾¡ÅÄÀ®µª¡ÛÀ¤³¦£´ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢¥«¥¸¥Î¡õ¥Û¥Æ¥ë¡Ö£Í£Ç£Í¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ç£´Æü¡ÊÆ±£µÆü¡Ë¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£±°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø¸þ¤±¤¿¸ø¼°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡££Ë£ÏËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÀ¤³¦Àï£²£³£Ë£Ï¾¡Íø¤È¤Ê¤ë°ìÀï¡££²Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Î£Ô¡½¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¡Ö£Ë£Ï¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÃæÈ×£Ë£Ï¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À»ÃÏ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë°Î¶È¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¡£¾°Ìï¤Ï¡ÖµÏ¿¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ£Ë£Ï¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£Ë£Ï¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤â»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Î½ª¤ï¤é¤»Êý¤À¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¡ÖµÏ¿¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹çÆâÍÆ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã»»¤·¤Æ¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤¦¤Ê¤é¤»¤ëµ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£Ë£Ï¥·¡¼¥ó¤Øµ¢·ë¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢£±·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿¶â·Ý½Ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ËÄ©È¯¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë£Ë£Ï¤·¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£Â³¤±¤Æ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ò¶´¤ó¤ÇºÂ¤ë¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ë¡ÖÄ©È¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£ÌµÍÑ¤ÊÄ©È¯¤¬ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤ÎÂ®¹¶£Ë£Ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾Ð´é¤Ç·Ù¹ð¤·¤¿¡£²ñ¸«¸å¤ÏÌó£±£·ÉÃ´Ö¡¢¥¬¥à¤ò¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤¤¹ç¤¦Ä©Àï¼Ô¤È¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¡£ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤â¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹»á¡Ê£·£¸¡Ë¡¢¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Þ¥ë¥³¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ì¥é»á¡Ê£µ£±¡Ë¡á¤È¤â¤Ë¥á¥¥·¥³¡á¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î»Ñ¤â¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¡Ö¸µÁÄ¡¦²øÊª¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹»á¤È¤Î¿·µì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÂÐÌÌ¤â¼Â¸½¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¯¼«Ê¬¤Î¥«¥á¥é¤òÅÏ¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤°¤é¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥ê¥ª¡¦¥»¥µ¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ç¥é¥Û¡¼¥ä¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡¢¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤é¤¬Ì¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¥á¥¥·¥³¤Î½ËÆü¡Ö¥·¥ó¥³¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥è¡Ê£µ·î£µÆü¡Ë¡×¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹·èÀï¡£º£Ç¯¤Ï¾°Ìï¤¬¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹Ä¶¤¨¤ÎÃ±ÆÈÎòÂåºÇÂ¿¡¢À¤³¦Àï£²£³£Ë£Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤òºî¤ë¡£
¡¡¢¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¡£±£¹£±£´Ç¯£µ·î£±£³Æü¡¢ÊÆ¥¢¥é¥Ð¥Þ½£À¸¤Þ¤ì¤Î¸µ£×£Â£Á¡ÊÅö»þ¤Ï£Î£Â£Á¡ËÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡££³£·Ç¯£¶·î¡¢²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦£Ê¡¦¥Ö¥é¥É¥Ã¥¯¤Ë£¸²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°ÊÍè»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤Î¹õ¿Í¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤âÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦²¦ºÂ£²£µ²óÏ¢Â³ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£À¤³¦Àï£²£¶Ï¢¾¡¤â¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¡£ÄÌ»»£¶£¶¾¡¡Ê£µ£²£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â£µ£²Ç¯¡¢£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ü¥Þ¡¼¡Ê³ì¿§¤ÎÇú·âµ¡¡Ë¡×¡££¸£±Ç¯£´·î¤Ë£¶£¶ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¡¡¢¡°æ¾å¾°Ìï¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½¡Ö¥·¥ó¥³¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥è¡×¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬Áê¼ê¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¡½¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤äµ÷Î¥´¶¡¢Åö¤Æ´ª¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½Ä´À°ÌÌ¤ÇÆñ¤·¤µ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ï£³²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬»þ´ÖÂÓ¡¢¿©»ö¡¢»þº¹¤ÎÄ´À°¤Ê¤É²áµî£²²ó¤Î¶µ·±¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤è¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÈÆüËÜ¤Î°ã¤¤¤Ï¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ÁÌä¤Î³ÑÅÙ¤¬°ã¤¦¤Ê¡¢²¿¤òµá¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¡½²ñ¾ì¤Ï»ë»¡¤·¤¿¡©
¡¡¡ÖÅöÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢³°´Ñ¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤«¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤È¤·¤ÆÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥ê¥ó¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£Æþ¾ì¤¹¤ë»þ¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×
¡¡¢¡¼¡Àï£¹·î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¡¡¾°Ìï¤Ï¸ø¼°²ñ¸«¸å¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£¹·î¤Ë£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£³£°¡Ë¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡×¤¬£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¡¢£¹·î£±£´Æü¤ËÅìµþ¤Ç°æ¾å¡½¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤Þ¤º¡¢°ì¤ÄÌÀ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¼¡¡¢£¹·î¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡£¤½¤³¤Ï·ÀÌó¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íè½Õ¤Ë¤â·×²è¤µ¤ì¤ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤È¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤Î¾¡¼Ô¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡»¡ÄÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï¡¢¾°Ìï¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¤Ï¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤¬¡¢À¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»Ñ¤âÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ë°ÕÍß¡£¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤¿¤ÀÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢£±£°£°Ç¯¸å¤âÌ¾Á°¤¬»Ä¤ë¡×¤È²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£