ÀôË¼Êæ»á¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÉü³è¤òÊó¹ð¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»á¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆÍÇ¡¾Ã¤¨¤¿¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ï£³Æü¸áÁ°¤Ë¡Ú¡Ø¤¤¤º¤ß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖºòÌë¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¡Ø¤¤¤º¤ß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤¬ÆÍÇ¡¤¤¤¤Ê¤ê¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÌä¹ç¤»¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¡¢Ä´ººÃæ¡£¾õ¶·³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë³«Àß¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¡Ö¤Û¤ó¤À¡¢¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤ë¡£¡£¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Àô»á¤Ï¡Ö¤Ò¤í¤æ¤»á¤âÈ¿±þ¡Ø¤Û¤ó¤È¤À¡¢¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤ë¡£¡£¡Ù¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Éü³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤È¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤ä¡¢ÌÀÀÐ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î²¼½Ü¤â¿À¸Í¤Ë¤ª±Û¤·¤È¤Î¤³¤È¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£