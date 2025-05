こういうお父さん、見たことあるぞ……? YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、おもちゃに対する反応が薄いパパ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「最高にかわいいパパ!」「このまったり感がたまらない」の声が続出しました。

パパ猫「今日は遊びはパスにゃ〜」

注目を集めたのは「Daddy Cat Regis Want To Play Ball Toy But Too Lazy To Do It」という動画。

飼い主さんが、猫用のおもちゃをパパ猫「レジス」の目の前で動かします。しかし、レジスは眠たそうな顔をして、おもちゃを目で追うだけ。

「今日は遊びはパスにゃ〜」と言いたげな顔つきから、日常の疲れ(?)がにじみ出ているようにも見えます。まるで、休日にテレビを眺めている人間のお父さんのよう。

すると、横から子猫が登場。自らおもちゃに飛びつき、ちょこちょことたたいて遊び始めます。「こうやるんだよ!」とお父さんにレクチャーするように、楽しそうに動きますが、レジスはじっとその様子を見守るだけ。疲れ切っているのか、それとも子どもの様子を温かく見守っているのでしょうか。

その後も、おもちゃの周りをぴょんぴょん飛び跳ねながら遊びまくる子猫。レジスを遊びに誘う様子もなく、完全に1人の世界に没頭しています。レジスからすれば、「ちゃんと1人で遊べて偉いニャア」と、ほほ笑ましい気持ちなのでしょうか?

視聴者もこの様子に爆笑したようで、「怠け者な雰囲気を見事に醸し出してる。人間みたいだね」「お父さん猫は、何が起きても動じなさそうで面白い」といったコメントが寄せられていました。気だるげでどこか憎めないパパ猫・レジスの魅力を、ぜひ動画で楽しんでみてください。