¥×¥íÌîµå¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¤¬·ã¸º¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ´´Éô¤¬²òÀâ¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×
¡¡ÅìÂçÂ´¤Î¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºùÈþÎÓÂç¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¶áÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¤ÇÃÏÊý³«ºÅ¤¬·ã¸º¤·¤¿ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1989Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¤Ï95»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬2022Ç¯¤Ë¤Ï26»î¹ç¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Ç¤¹¤è¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ÐÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤ÐËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬ÌÙ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÜµòÃÏµå¾ì¤â´Ö¼Ú¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬±¿±Ä¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡Öº£¡¢ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1»î¹ç5000Ëü±ß¡£ÃÏÊý³«ºÅ¤ÏÇä¤ê¶½¹Ô¤Ç2¡Á3000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤ÏÃÏÊý³«ºÅ¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¤µ¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡±¿±Ä¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿³ÆµåÃÄ¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤òLED²½¡¢±é½Ð¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÏÊýµå¾ì¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÁª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤âÃÏÊýµå¾ì¤ÏÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤ÎÂçµÜ³«ºÅ¡¢³ÚÅ·¤ÎÅìËÌ±óÀ¬¤Ê¤ÉËÜµòÃÏµå¾ì°Ê³°¤Î¶½¹Ô¤òËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£º£¸å¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊµåÃÄ¤ÎÅØÎÏ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£