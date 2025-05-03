¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢ÊÆË¬Ìä½ª¤¨¡ÖµÄ°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¶¯²½¤ÎÉ¬Í×ÀÄË´¶¡×¤ÈÅê¹Æ¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¨¡¼¤·¡×¤Ç¤Í¤®¤é¤¤
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°±¡µÄ°÷¡Ê44¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤ê¡¢2²óÌÜ¤Î³ÕÎ½¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö²þ¤á¤ÆµÄ°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½ÐÄ¥¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î27Æü¤ËÆ±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¤È¤È¤â¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¾å¡¦²¼±¡µÄ°÷¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ä¹Í¤¨¤òÈ¯¿®¡×¤·¤Æ¤¤¿¾®Àô»á¡£
¡¡2Æü¤Ë¤ÏÊÆÂ¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿ÀÖÂô»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÅöÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÖß·Âç¿Ã¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀÖß·Âç¿Ã¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£µ¢¤ê¤Îµ¡Æâ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡Ê¤¢¤Ã¡¢Âç¾æÉ×¤«¡£ÀÖß·Âç¿Ã¤Ï¡¡¿²¤ë¤ÎÁá¤¨¡¼¤·¡ª¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¡ÖÁá¤¨¡¼¤·¡×¤Ç¤¤¤¸¤ê¤Ä¤ÄÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿ÀÖÂô»á¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÄË´¶¡×¤È¥ï¥·¥ó¥È¥ó½ÐÄ¥¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î¹Í¤¨¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î´±Î½¤¬Âç»È´Û°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µÄ°÷Æ±»Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢µÄ°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµÄ²ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¶¯¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¤Ø¤Î·è°Õ¤òµ¤·¡¢¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤äÀÖß·Âç¿Ã¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ä³ÕÎ½Æ±»Î¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¡£»ä¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤ä¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤Ì³¤Î½ÅÍ×À¤ÈÌò³äÊ¬Ã´¤Î°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó½ÐÄ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£