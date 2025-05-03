Mrs. GREEN APPLE¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÈ¯É½ ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÎÆæÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÚBABEL no TOH¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ù¡Ê¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼ ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´ ¡È¥Ð¥Ù¥ë¥Î¥È¥¦¡É¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢Ææ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÅê¹Æ
2023Ç¯8·î¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ÊÀ¾Éð¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØMrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 ¡ÈAtlantis¡É¡Ù¤Î½ª±é¸å¤Ë°Ù¤µ¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤ÓÀ©ºî¤ÎÈ¯É½¤«¤é¡¢Ìó2Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ë¤Ë¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÈBABEL no TOH¡É¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î·ÏÉè¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¡ÈEDEN no SONO¡É¡¢¡ÈNOAH no HAKOBUNE¡É¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ºî¡ÈAtlantis¡É¤Ø¤È·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÂ³ÊÔ¡£2025Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à ¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¡¢Ê¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢ÂçºåÉÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢ÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ê¡¢·×12¸ø±é¤Ç¹ç·×55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï4¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£7·î¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦»³²¼¤ÕÆ¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢2Æü´Ö¤Ç·×10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ëÂçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS¡Ù¤òÄù¤á³ç¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î´üÂÔ´¶¹â¤Þ¤ë¡ÈBABEL no TOH¡É ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï³«ºÅÈ¯É½Æü»þ¤Ç¤¢¤ë¤è¤ë9»þ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
³«¾ì14¡§00¡¿³«±é16¡§00
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
11·î2Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºåÉÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
12·î15Æü¡Ê·î¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢Ææ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÅê¹Æ
¢¡¥ß¥»¥¹¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼È¯É½
2023Ç¯8·î¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ÊÀ¾Éð¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØMrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 ¡ÈAtlantis¡É¡Ù¤Î½ª±é¸å¤Ë°Ù¤µ¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤ÓÀ©ºî¤ÎÈ¯É½¤«¤é¡¢Ìó2Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ë¤Ë¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÈBABEL no TOH¡É¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î·ÏÉè¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¡ÈEDEN no SONO¡É¡¢¡ÈNOAH no HAKOBUNE¡É¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ºî¡ÈAtlantis¡É¤Ø¤È·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÂ³ÊÔ¡£2025Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à ¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¡¢Ê¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢ÂçºåÉÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢ÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ê¡¢·×12¸ø±é¤Ç¹ç·×55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
³«¾ì14¡§00¡¿³«±é16¡§00
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
11·î2Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºåÉÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
12·î15Æü¡Ê·î¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16¡§00¡¿³«±é18¡§00
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û