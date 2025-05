◆ミセス、ドームツアー発表

【モデルプレス=2025/05/03】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)が、5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』(ドームツアー ニセンニジュウゴ “バベルノトウ”)の開催を発表した。2023年8月に埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)で開催した『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の終演後に為された突然のタイトルおよび制作の発表から、約2年もの歳月を経て、遂にその全貌が明らかになった。このライブツアー“BABEL no TOH”は、ミセスのライブの系譜(ライン)のひとつである「ストーリーライン」と位置付けられ、“EDEN no SONO”、“NOAH no HAKOBUNE”、そして前作“Atlantis”へと繋がれてきた壮大な物語の続編。2025年10月から12月にかけて、愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ、北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)、福岡県・みずほPayPayドーム福岡、大阪府・京セラドーム大阪、東京都・東京ドームを巡り、計12公演で合計55万人を動員する予定で、バンド史上最大規模のツアーとなる。

◆Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”スケジュール

そのうち東京ドームでは4公演を開催。7月に神奈川県・山下ふ頭特設会場にて開催、2日間で計10万人を動員する予定の野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』のチケットはすでに完売したことがアナウンスされているが、それをさらに上回る大規模ライブの開催で、デビュー10周年『MGA MAGICAL 10 YEARS』を締め括ることとなる。なお、この発表に合わせて、圧倒的なスケールの期待感高まる“BABEL no TOH” ティザー映像も公開された。なお、公式SNSでは開催発表日時であるよる9時に向けたカウントダウンも行っており、話題となっていた。(modelpress編集部)10月25日(土)愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ開場16:00/開演18:0010月26日(日)愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ開場14:00/開演16:0011月1日(土)北海道・大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)開場16:00/開演18:0011月2日(日)北海道・大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)開場15:00/開演17:0011月8日(土)福岡県・みずほPayPayドーム福岡開場16:00/開演18:0011月9日(日)福岡県・みずほPayPayドーム福岡開場15:00/開演17:0011月15日(土)大阪府・京セラドーム大阪開場16:00/開演18:0011月16日(日)大阪府・京セラドーム大阪開場15:00/開演17:0012月15日(月)東京都・東京ドーム開場16:00/開演18:0012月16日(火)東京都・東京ドーム開場16:00/開演18:0012月19日(金)東京都・東京ドーム開場16:00/開演18:0012月20日(土)東京都・東京ドーム開場15:00/開演17:00【Not Sponsored 記事】