◆広瀬アリス主演「なんで私が神説教」

【モデルプレス=2025/05/03】女優の広瀬アリスが主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「なんで私が神説教」(毎週土曜よる9時〜)。本記事では、今をときめく若きスターたちが集結した生徒役キャスト31人全員のプロフィールを紹介する。無職生活を脱却するためになんとなく高校教師になった主人公・麗美静(広瀬)が、問題児揃いの生徒たちの事情に巻き込まれ、したくもない“説教”をしなければならない状況に追い込まれ、悪戦苦闘するさまを描く本作。いっぱい笑えてスカっとする新たな学校エンターテインメントとなる。

◆内藤彩華(ないとう・いろは)/豊嶋花(とよしま・はな)

◆七海海斗(ななみ・かいと)/水沢林太郎(みずさわ・りんたろう)

◆綿貫陽奈(わたぬき・ひな)/清乃あさ姫(せいの・あさひ)

◆太田璃子(おおた・りこ)/新井美羽(あらい・みう)

◆秦凛太郎(はた・りんたろう)/羽村仁成(はむら・じんせい)

◆西畑塁(にしはた・るい)/林裕太(はやし・ゆうた)

◆安藤友理奈(あんどう・ゆりな)/志田こはく(しだ・こはく)

◆宮沢圭太(みやざわ・けいた)/吉田晴登(よしだ・はると)

◆小早川麻衣(こばやかわ・まい)/松本麗世(まつもと・れいよ)

◆田沢太一(たざわ・たいち)/島村龍乃介(しまむら・りゅうのすけ)

◆清水廉(しみず・れん)/大原由暉(おおはら・ゆうき)

◆渋谷恋(しぶや・こい)/石川萌香(いしかわ・もか)

◆高坂愛(こうさか・あい)/佐月絵美(さつき・えみ)

◆小林南(こばやし・みなみ)/染谷隼生(そめや・じゅんせい)

◆梶山樹(かじやま・いつき)/藤本洸大(ふじもと・こうだい)

◆佐野琴音(さの・ことね)/宮下結衣(みやした・ゆい)

◆本田愛美(ほんだ・まなみ)/八木響生(やぐ・ひびき)

◆五十嵐理玖(いがらし・りく)/宗像隼司(むなかた・しゅんじ)

◆田村萌(たむら・もえ)/鈴木夢(すずき・ゆめ)

◆奈良原広輔(ならはら・こうすけ)/石川悠人(いしかわ・はるひと)

◆三井あかり(みつい・あかり)/宮城弥生(みやぎ・やよい)

◆青木大和(あおき・やまと)/水野哲志(みずの・さとし)

◆福田奈緒(ふくだ・なお)/野口詩央(のぐち・しお)

◆柳原由愛(やなぎはら・ゆあ)/山口永愛(やまぐち・とあ)

◆高見佳奈子(たかみ・かなこ)/陣野小和(じんの・こわ)

◆長尾紗理奈(ながお・さりな)/渡辺怜亜(わたなべ・れいあ)

◆加藤亮一(かとう・りょういち)/樋口拓哉(ひぐち・たくや)

◆村田由衣(むらた・ゆい)/すずきゆい

◆横田渉(よこた・わたる)/村瀬星哉(むらせ・しょうや)

◆安原綾子(やすはら・あやこ)/野中梨緒那(のなか・りおな)

◆吉野大輔(よしの・だいすけ)/田村継(たむら・つぐる)

そんな本作を彩るのは、静が担任として受け持つ2年10組の生徒たち。生徒キャストは、書類応募1100人以上、オーディション参加者約200人の中から選ばれ、次世代スターたち31人が集結した。ここからは、生徒役31人のプロフィールを紹介する。役柄:クラスの一軍グループ。明るくてイジられキャラ。自分に自信がなくとにかく周りに気を遣う。2007年3月27日生まれ、東京都出身。1歳のときから芸能活動を開始し、多数のドラマや映画に出演。NHK連続テレビ小説に3作出演しており、「ごちそうさん」(2013〜2014)では杏演じるヒロイン・め以子の幼少期を演じ知名度が上昇。2021年に放送されたカンテレ・フジテレビ系ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」にて、松たか子と松田龍平の娘役で一躍注目を集めた。主な出演作:ドラマ「梅ちゃん先生」「あまちゃん」「ごちそうさん」「八重の桜」「青のSP―学校内警察・嶋田隆平―」「大豆田とわ子と三人の元夫」「みなと商事コインランドリー」「瑠璃も玻璃も照らせば光る」「どうする家康」「ばらかもん」「君が死ぬまであと100日」「晴れたらいいね」、映画「真夏の方程式」「都会のトム&ソーヤ」「ちひろさん」「新幹線大爆破」待機作:NHK夜ドラ「あおぞらビール」(6月16日スタート)役柄:クールでいつもクラスを俯瞰で見ている。そこにはある過去が…。2003年2月5日生まれ、埼玉県出身。2017年、日本テレビ系ドラマ「奥様は、取り扱い注意」で俳優デビューを果たす。2019年には「第34回メンズノンノ・モデルオーディション」で準グランプリを受賞し、同誌の専属モデルとしても活動している。主な出演作:ドラマ「俺の話は長い」「ブラック校則」「17.3 about a sex」「君のことだけ見ていたい」「マイ・セカンド・アオハル」「恋愛バトルロワイヤル」「ビリオン×スクール」「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 」、映画「ブラック校則」「ザ・ゲスイドウズ」「おいしくて泣くとき」待機作:映画「この夏の星を見る」(7月4日公開予定)役柄: クラスの1軍グループのリーダー。友達想いではあるが、プライドが高く常に自分が中心でいたい。それが原因で…。2005年9月2日生まれ、千葉県出身。ミサワホームの「すずめの戸締まり」タイアップ広告でデビューを果たし、カバヤ食品「タフグミ」WEB動画、アリアナ・グランデ「we can’t be friends (wait for your love)」日本版MVなどに出演。2025年1月期放送のTBS系ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た?」では、広瀬すず演じる主人公・心麦の小学校時代からの友人で、同じ大学の法学部に通う学生・ありさ役を好演し、話題を集めた。主な出演作:ドラマ「どうする家康」「366日」「全領域異常解決室」「クジャクのダンス、誰が見た?」役柄:クラスの1軍グループ。秦凛太郎(羽村仁成)と付き合っている。気が強くてしっかり者だが実は打たれ弱い面も…。2006年9月17日生まれ、東京都出身。子役として活動を始め、2017年にNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」、NHK連続テレビ小説「わろてんか」で主人公の子供時代を演じた。主な出演作:ドラマ「花子とアン」「わろてんか」「おんな城主 直虎 」「ちむどんどん」「100万回言えばよかった」「明日、私は誰かのカノジョ2」「スカイキャッスル」「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、映画「ディア・ファミリー」「雪の花 -ともに在りて-」待機作:映画「青春ゲシュタルト崩壊」(6月13日公開予定)役柄:優しくて天然キャラで周りから愛される。太田璃子(新井美羽)と付き合っている。2007年7月15日生まれ、東京都出身。ジュニア内アイドルグループ・Go!Go!kidsのメンバー。子役としての活動を経て、2019年7月に事務所に入所。2023年に映画初出演を果たした「リボルバー・リリー」をはじめ、役者としても注目を集める。主な出演作:ドラマ「お兄ちゃん、ガチャ」「俺の家の話」「二月の勝者-絶対合格の教室-」「Destiny」「秘密〜THE TOP SECRET〜」 、映画「リボルバー・リリー」「ゴールド・ボーイ」役柄:とにかく明るくてお調子者。スポーツ特待生として名新学園に入学。野球部だったがある理由で退部して…。2000年11月2日生まれ、東京都出身。2020年に俳優としての活動スタート。2021年に「草の響き」にて映画初出演し注目を集め、翌年に「間借り屋の恋」にて映画単独初主演を務めた。主な出演作:ドラマ「ソロモンの偽証」「アクターズ・ショート・フィルム3『いつまで』」「透明なわたしたち」「御上先生」、映画「草の響き」「間借り屋の恋」「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-」「オアシス」「ロストサマー」待機作:映画「愚か者の身分」(10月24日公開予定)役柄:ダンス部所属。ルールに縛られたくない、我が道を行くタイプ。密かに秦凛太郎(羽村仁成)のことが好きで…。2004年5月25日生まれ、埼玉県出身。2020年、ミス・ティーン・ジャパンに出場した際に、現在の事務所の目に留まり芸能界入り。スーパー戦隊シリーズ第46作「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」でテレビドラマ初出演となり、スーパー戦隊史上初の21世紀生まれのヒロインとなった。主な出演作:ドラマ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」「私がヒモを飼うなんて」「最高の生徒〜余命1年のラストダンス〜」「伝説の頭 翔」、映画「暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE 新・初恋ヒーロー」「ネムルバカ」役柄:成績優秀で誰にでも優しい。母子家庭で常に母親を気遣っていて…。2000年12月15日生まれ、東京都出身。趣味は将棋、タロットカード、アクション、カラオケ、ギター、古着巡り、特技は乗馬(乗馬ライセンス3級)、殺陣、所作など。主な出演作:ドラマ「軍師官兵衛」「先に生まれただけの僕」「先生を消す方程式。」「女子高生、僧になる。」、映画「宇宙兄弟」「金メダル男」「honey」「6人ぼっち」役柄:クラスの1軍グループ。クラスイチの美少女で母親が保護者会会長。実は大学生と付き合っている。2008年2月29日生まれ、鹿児島県出身。2018年に開催された女子小学生向け雑誌「ニコ☆プチ」(新潮社)の第7回モデルオーディションに合格し、専属モデルに。2021年に同誌を卒業した後は、ファッション誌「Seventeen」(集英社)による専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2023」に選出され、専属モデルとして活躍する。主な出演作:ドラマ「仮面ライダーガッチャード」「スプリング!」役柄:サッカー部。海斗(水沢林太郎)にライバル意識を持っている。その理由は…。2002年8月7日、大阪府出身。2017年、「HORIPRO MEN’S STAR AUDITION」でファイナリストに選ばれ、2019年、ドラマ「TWO WEEKS」で俳優デビュー。2022年、舞台「『弱虫ペダル』The Cadence!」で初舞台にして初主演。2024年に、杉咲花主演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」の第2話にメインゲストとして出演し、その演技力に注目が集まった。主な出演作:ドラマ「TWO WEEKS」「日本沈没-希望のひと-」「女子高生の無駄づかい」「アンメット ある脳外科医の日記」、映画「461個のおべんとう」「花束みたいな恋をした」「ゼンブ・オブ・トーキョー」役柄:バスケ部所属。クラスイチのお調子者。予備校に通うも成績は振るわない。2002年3月29日生まれ、埼玉県出身。趣味・特技は筋トレ、カラオケ、スノーボード、お菓子作り、バスケットボール、ルービックキューブ、水泳、将棋など。主な出演作:ドラマ「先に生まれただけの僕」「荒ぶる季節の乙女どもよ。」「私は整形美人」「おむすび」、映画「白ゆき姫殺人事件」「死刑にいたる病」役柄:とにかく流行に敏感。特に美容と韓国アイドルに詳しい。メイク動画など投稿していて密かに人気がある。2001年3月22日生まれ、滋賀県出身。2017年「全国国民的美少女コンテスト 」にてモデル部門賞を受賞。フジテレビ系「めざましテレビ」のイマドキガールを務め、その大人びた端正なルックスで注目を集めた。主な出演作:ドラマ「ソロモンの偽証」「競争の番人」「鎌倉殿の13人」「コタツがない家」「新宿野戦病院」、映画「地獄の花園」「銀河鉄道の父」役柄:アニメ好きで声優に憧れている。大学には行かず声優の専門学校を目指そうとしているが親と問題があり…。2004年2月3日生まれ、岐阜県出身。スターダストプロモーション「第2回スター☆オーディション」ファイナリストに選ばれ、芸能活動を始める。主な出演作:ドラマ「量産型リコ -最後のプラモ女子の人生組み立て記-」「光る君へ」、映画「なのに、千輝くんが甘すぎる。」「シンデレラガール」「ブルーピリオド」「新幹線大爆破」役柄:バスケ部所属。バスケに夢中で一度も恋愛をしたことがない。周りに乗っかり流されやすい性格だが実は負けず嫌い。2008年10月29日生まれ、埼玉県出身。2023年に放送されたテレビ朝日系ドラマ「単身花日」では、SixTONES田中樹が演じる片山直哉役の中学時代を演じた。主な出演作:ドラマ「単身花日」、映画「うちの弟どもがすみません」役柄:クラスの委員長。人望があって生真面目なのになぜか惜しいと言われている。平和主義で争いを避ける。2005年10月6日生まれ、兵庫県出身。2022年に開催された雑誌「JUNON」(主婦と生活社)主催の「第35回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリに輝き、2023年春より「トップコート」に所属する。主な出演作:ドラマ「磯部磯兵衛物語〜浮世はつらいよ〜」「スノードロップの初恋」、映画「恋わずらいのエリー」「うちの弟どもがすみません」待機作:TOKYO MXドラマ「低体温男子になつかれました。(5月8日スタート)、映画「青春ゲシュタルト崩壊」(6月13日公開予定)役柄:家がお金持ちでピアノが得意。若干コミュ障気味で心配性。クラスメイトの目を気にしている。2006年8月12日生まれ、東京都出身。趣味・特技はアーティスティックスイミング(シンクロ)、ダンス全般。主な出演作:ドラマ「二月の勝者」「ラストマン」「君となら恋をしてみても」役柄:テニス部。サバサバした性格で女子から恋愛相談をよくされる。1軍グループを毛嫌いしていて…。2002年 11月 25日、千葉県出身。高校在学中にデビューし、広告「早稲田アカデミー」「TOYOTAクルマの進路相談室」などに出演し注目を集める。主な出演作:ドラマ「パパとムスメの7日間」「スノードロップの初恋」、映画「言えない秘密」「新米記者トロッ子私がやらねば誰がやる!」役柄:弓道部所属。無口で地味だが密かに人気がある。後輩と付き合っている。2001年8月24日生まれ、福島県出身。2022年に開催された雑誌「JUNON」主催の「第35回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。MBSドラマ特区枠「墜落JKと廃人教師」(2023)で俳優デビューを果たした。主な出演作:「墜落JKと廃人教師」「どうか私より不幸でいて下さい」役柄:美術部所属。美大を志望していて独特の感性の持ち主。頑張り屋でいつも明るい。2006年9月30日生まれ、東京都出身。兄は俳優の鈴木福、弟は鈴木楽、妹は鈴木誉。2023年、福と同じ「テアトルエンターテインメント」に移籍。同年12月、ダンスボーカルユニット・PINK PRETZEL(ピンクプレッツェル)のメンバー「meyu(メーユ)」として活動を始めた。主な出演作:ドラマ「母親失格」、映画「それでも花は咲いていく」役柄:歴史部所属。歴史オタクでいつも歴史の本を読んでいる。好きな歴史上の人物は、坂本龍馬。2004年3月19日生まれ、大阪府出身。2021年、ABEMA「今日、好きになりました。向日葵編」の出演をきっかけにSNSフォロワーが急増。2022年4月~2024年3月までテレビ神奈川「猫のひたいほどワイド」レポーター“猫の手も借り隊”として活動。本作で初の地上波ドラマレギュラー出演となる。主な出演作:ドラマ「ブラッシュアップライフ」役柄:バスケ部。学校のゴシップ大好きでいつも騒いでいる。好きなことには一点集中。2006年3月6日生まれ、沖縄県出身。兄はオリックス・バファローズ所属・宮城大弥投手。2024年、ABEMAオリジナル恋愛番組「恋する◆週末ホームステイ 2024冬」(◆はハートマーク)に参加し注目を集める。主な出演作:ドラマ「素晴らしき哉、先生!」役柄:美術部所属。自分をイケてると思っているナルシスト。女子からよくイジられている。2005年12月6日生まれ、埼玉県出身。2008年、2歳でデビューし、ドラマ、映画、広告など多数の作品に出演する。主な出演作:ドラマ「ラスト・フレンズ」「三匹のおっさん」シリーズ、「恋仲」「好きな人がいること」「ゆとりですがなにか」「嘘の戦争」「青のSP―学校内警察・嶋田隆平―」「宙わたる教室」、映画「泣き虫しょったんの奇跡」「WE ARE LITTLE ZOMBIES」役柄:4人姉妹の長女でしっかりもの。男子をよくイジる。頭が良く特待生として入学。2000年11月21日生まれ、埼玉県出身。本作で初の連続ドラマレギュラー出演となる。役柄:バスケ部の幽霊部員。ムードメーカーでクラス全員と仲が良い。トーク術に長けている。2005年7月4日生まれ、兵庫県出身。本作で初のドラマレギュラー出演。2023年、ABEMA「今日、好きになりました。チュンムン編」に参加し話題を呼んだ。役柄:書道部。兄2人の影響で、同級生を幼稚に感じている。精神年齢が高く友達に素直になれない。2005年10月14日生まれ、長崎県出身。福岡の高校に通っていた頃に俳優を志し、2023年に上京。KBCテレビ「高校生のじかん」ではスタジオ高校生を務め、イベント「ハイスク祭のじかん」ではキービジュアル作りや会場リポートも経験し、夢に向かって活躍の幅を広げている。役柄:クラスの副委員長で風紀委員的ポジション。成績優秀で野球部のマネージャー。2008年1月18日生まれ、東京都出身。「2023ミス・ティーン・ジャパン」のファイナリストで、その美貌に注目が集まっている。役柄:軽音楽部でギターを弾いている。父親が医者で医学部を目指すように言われているが音楽の道に進みたい。小さなことでもすぐ悩んでしまい…。2001年12月22日生まれ、熊本県出身。2024年、舞台・TOKYO笹塚ボーイズ「朝の気配」にて主演を務めた。主な出演作:舞台「朝の気配」役柄:ダンス部所属。お調子者でマイペース。クラスの盛り上げ役。怒るのが苦手で…。2004年4月20日生まれ、静岡県出身。10代の少女たちで構成されたガールズレビューカンパニー・少女歌劇団ミモザーヌ1期生として活動し注目を集めた。出演作:ドラマ「私は整形美人」役柄:休み時間はスマホゲーム。eスポーツで将来一攫千金を狙っている。女性に奥手で…。2004年10月3日生まれ、愛知県出身。2024年「キューブ10代俳優オーディション 男子もまた、そのままのあなたで来てください!」にて 審査員特別賞を受賞した。主な出演作:ドラマ「詐欺の子」、短編映画「ありがとうの重さ」役柄:読書好きで物知り。基本無口だが、言うべきことはハッキリ言い周りを驚かせる。2006年2月9日生まれ、福岡県出身。日本テレビ系ドラマ「ブラッシュアップライフ」では、主人公・あーちんこと近藤麻美(安藤サクラ)の同級生・ぺーたんこと島本加奈子(うらじぬの)の中学校時代を演じた。主な出演作:ドラマ「ブラッシュアップライフ」「テレビ報道記者」、舞台「BOOT vol.4 『M-2022-』」「BOOT vol.7『ホログラフィック・ウィズ・ユー2023』」役柄:アニメオタクで、アニメのことを話すと止まらない。家で夜遅くまでアニメを見ているので、よく机で寝ている。2007年11月19日生まれ、東京都出身。趣味は声を変えること、釣り、店内のかかっている曲で踊ること、特技は即興ダンス、合気道(14年・二段)、HIPHOPダンス(9年)、JAZZダンス(7年)。主な出演作:ドラマ「家を売る女」「35歳の少女」「エール」「向こうの果て」「ひきこもり先生」、映画「妖怪大戦争 ガーディアンズ」(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】