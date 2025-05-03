¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡ª¾®Âô¿¿¼î¡¦Á°¸¶Þæ¤¬Âè5ÏÃ¤è¤êÅÐ¾ì Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤Ë
¼¡²ó5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¤è¤êÂè5ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¡£
Ìµ¿¦À¸³è¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹â¹»¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÎïÈþÀÅ¡Ê¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ë¤¬¡¢ÌäÂê»ùÂ·¤¤¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»ö¾ð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡ÈÀâ¶µ¡É¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡ª¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥â¥é¥Ï¥é¡¦¥³¥ó¥×¥é¡ÄÀâ¶µ¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÀÅ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Àâ¶µ¤ò¤¹¤ë¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï!? ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤¨¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¹»¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
Âè5ÏÃ¤«¤é¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾®Âô¿¿¼î¤ÈÁ°¸¶Þæ¤¬½Ð±é¡ª2¿Í¤ÏÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¾®Âô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤¬Ã´Ç¤¤¹¤ë2Ç¯10ÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦Ëã°á¡Ê¾¾ËÜÎïÀ¤¡Ë¤ÎÊì¤ÇÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¡¦¾®ÁáÀî»©·î¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎµÊ±ìµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£»©·î¤¬ÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëËã°á¤â¤¤¤¿¡£Âà³Ø¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÀÅ¤ËÂÐ¤·¡¢»©·î¤Î·èÃÇ¤Ï¡½¡½!?
¾®Âô¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÌòÊÁ¤¬Êì¿Æ¤Ç¤·¤«¤âÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î²ñ²ñÄ¹¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êì¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌîÏ¤²ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï³Ø±à¤â¤Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ã¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤âÂÎÎÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¾®Âô¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Á°¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëÀ»Íå¡Ê²¬ºê¼Ó³¨¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦»³ºêÂç¡£À»Íå¤«¤é»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤ò¤¤¤Ä¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤éÌ¾¿·³Ø±à¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î»ö¾ð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£¤¢¤ëÈÕ¡¢µï¼ò²°¤ÇÀ»Íå¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò°ì¿´¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤À¤¬¡Ä!?
Á°¸¶¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¯¥é¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÁ°¸¶¤¬±é¤¸¤ë»³ºê¤¬º£¸å¡¢ÀÅ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
ÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÂà³Ø¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤ÀÅ¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½!? ¤½¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤ÏÀ»Íå¤ÎÈà»á¤È¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ntv.co.jp/kamisekkyou/story/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè5ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷
µÓËÜ¡§¥ª¡¼¥¯¥é
²»³Ú¡§²£»³¹î
¼çÂê²Î¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡ÖAria¡×¡Êavex trax¡Ë
±é½Ð¡§ÆâÅÄ½¨¼Â¡¢Æî±ÀÀ»°ì¡¢ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¢ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/kamisekkyou/
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§https://x.com/kamisekkyo_ntv
Instagram¡§https://www.instagram.com/kamisekkyo_ntv
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kamisekkyo_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡ô¿ÀÀâ¶µ