´Ú¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥ª¥à¥Ë¡¦¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡©¡×
2025Ç¯5·î2Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î½Õ¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ø¥ª¥à¥Ë¡¦¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡Ù¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤ËÊÌ¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¥º¥Ü¥ó¤Î¾å¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥ë¤òÊ¤¤¹ÂçÃÀ¤Ê¡Ö½Å¤ÍÃå¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥ª¥à¥Ë¡ÊOmni¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö½Å¤Í¤ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡ÊLayered¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥ª¥à¥Ë¡¦¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼«Í³¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ëÅÀ¤¬ZÀ¤Âå¡Ê1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡Á2010Ç¯ÂåÁ°È¾À¸¤Þ¤ì¡Ë¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥à¥Ë¡¦¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñECÂç¼ê¡ÖABLY¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á3·î´ü¤Î¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¡×¤Î¸¡º÷¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ600¡óÁý²Ã¡£¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡×¤Ï314¡ó¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥ë¥Ã¥¯¡×¤Ï153¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Ü¥È¥à¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥«¡¼¥È¥º¥Ü¥ó¡×¤Î¸¡º÷¿ô¤Ï5251¡ó¡¢¼è°ú³Û¤Ï2183¡óÁý²Ã¡£¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥«¡¼¥È¡×¤Î¸¡º÷¿ô¤Ï657¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ê¥ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥ì¡¼¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡×¤Î¸¡º÷¿ô¤â¤½¤ì¤¾¤ì5143¡ó¡¢810¡óÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´õË¾¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÁ°¤Ë¡Ø¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¿¤ò¤É¤¦½Å¤Í¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥ª¥à¥Ë¡¦¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡Ù¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥À¥µ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤âÈùÌ¯¡×¡Ö90Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç19Ç¯Á°¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Åö»þ¡ØÆÈÆÃ¤À¤Ê¡Ù¤È¶Ã¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤è¡×¡ÖÎ®¹Ô¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¤â¤Î¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÀÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¹Ô¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¡£¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¤¤â¤Î¤¬Î®¹Ô¡×¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ë¤¯¤Æ½Å¤ÍÃå¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤ËÎ®¹Ô¤ê½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë