ËÌÅÍ¾½¡¢É×ÉØ¤Ç´Ú¹ñ¡Ö¿©¤ÙÊâ¤¡×¡¡¡È¥ê¥¹¥È¡É´°¿©¤Ø¶Ã¤¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹Àë¸À¡Öµ¢¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç·¿Ï¢µÙ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ»¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢É×¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¡Ê58¡Ë¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂ¿Ê¬¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¡¿©¤ÙÊâ¤¤Î¿©¤¤Æ»³Ú¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤é¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤¤È¿©¤ÙÊâ¤¤Þ¤¹¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢»²·ÜÅò¤ò1ÇÕ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö1Æü4¿©¤«5¿©¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¡µ¢¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤¬Á´Éô¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤òÀë¸À¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏµÙ¤ß¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£