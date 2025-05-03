µå¾ìÁûÁ³¡ª»³ËÜÍ³¿¤Ë¡ÈÁÛÄê³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡×¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¡× 171¥¥íÇúÂ®¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¢ª½Ö»þ¤ÎÂÇµåÈ¿±þ¤Ç¡È¿À¥¥ã¥Ã¥Á¡É
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹1¡Ý2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5·î2Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¤Ë171¥¥íÇúÂ®¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Èô¤Ö½Ö´Ö
5·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î3Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬ÄËÎõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¹¥Êá¤·¤¿¡£
0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î2²óÎ¢¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿5ÈÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ»³ËÜ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-0¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¡¢94.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.4km/h¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤ò¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀµÌÌ¤Ø¤ÈÃÆ¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î»³ËÜ¤Ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ106.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó171.2km/h¡Ë¤â¤ÎÄËÎõ¤ÊÅê¼ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡¢»³ËÜ¤Ï±Ô¤¯È¿±þ¡£Æ¬¤À¤±Èò¤±¤Ê¤¬¤é²Ì´º¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò½Ð¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÃÊ¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤º¤ËÊ¿Á³¤ÈÅêµå¤ËÌá¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾·â¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ìÂÇ¤ò¡¢±Ô¤¤È¿±þ¤ÇÊ¿Á³¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿»³ËÜ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡×¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¿À¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬GG¾Þ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
NPB»þÂå¤«¤é¤½¤Î¼éÈ÷¤Î¾å¼ê¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë»³ËÜ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÄËÎõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤òÍá¤Ó¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¡È¿ÀÈ¿±þ¡É¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ºòµ¨¤â4·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î26Æü¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¡¢´éÌÌÉÕ¶á¤Ë¸þ¤±¤ÆÈô¤ó¤ÀÂÇµåÂ®ÅÙ104.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó168.7km/h¡Ë¤ÎÅê¼ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤â¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤ò¼õ¤±¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë