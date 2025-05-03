ÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¡¢½Õ¤Ã¤Ý¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ë·è¤á¤ë¡ÚGirlsAward 2025SS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¡¢½Õ¤Ã¤Ý¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô»Ñ
½Õ¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Çßß·¡£Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¡¢½Õ¤Ã¤Ý¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¢¡Çßß·ÈþÇÈ¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª
½Õ¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Çßß·¡£Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û