¾®Âô¿¿¼î¡õÁ°¸¶Þæ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡ÙÂè5ÏÃ¤Ë½Ð±é¡¡ÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¡õÀ»Íå¤ÎÈà»áÌò¤Ë
¡¡Ëè½µÅÚÍË21»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë¡¢¾®Âô¿¿¼î¤ÈÁ°¸¶Þæ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¾®Âô¿¿¼î¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ø²´Ã°¤Èé¬é¯¡Ù¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ø¤ÎËÜ²»¡¡¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù±Ù»ÒÌò¤âÅ¾µ¡¤Ë
¡¡Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¹À¥¤¬½é¤Î¶µ»ÕÌò¤ËÄ©¤àËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥Êー¥¹¥¨¥¤¥É¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ªー¥¯¥é¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¿Ê³Ø¹»¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£Â¾¿Í¤ÈËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ï¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ÆÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤òµçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Â¾¿Í¤Ë¡ÈÅÜ¤ë¡É¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ð¤«¤ê¤ÇÁ´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤ËÂ£¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤«¤é¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾®Âô¤ÈÁ°¸¶¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¾®Âô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤¬Ã´Ç¤¤¹¤ë2Ç¯10ÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦Ëã°á¡Ê¾¾ËÜÎïÀ¤¡Ë¤ÎÊì¤ÇÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¡¦¾®ÁáÀî»©·î¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎµÊ±ìµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£»©·î¤ÏÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëËã°á¤â¤¤¤¿¡£Âà³Ø¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÀÅ¤ËÂÐ¤·¡¢»©·î¤Î·èÃÇ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
¡¡¾®Âô¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÌòÊÁ¤¬Êì¿Æ¤Ç¤·¤«¤âÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î²ñ²ñÄ¹¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êì¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌîÏ¤²ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï³Ø±à¤â¤Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ã¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤âÂÎÎÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëÀ»Íå¡Ê²¬ºê¼Ó³¨¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦»³ºêÂç¡£À»Íå¤«¤é»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤ò¤¤¤Ä¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤éÌ¾¿·³Ø±à¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î»ö¾ð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£¤¢¤ëÈÕ¡¢µï¼ò²°¤ÇÀ»Íå¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò°ì¿´¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡Á°¸¶¤Ï¡Ö¥ªー¥¯¥é¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë