¥Õ¥¸Âà¼Ò¢ª£Ð£Ô£Ó£Ä¸øÉ½¤ÎÅÏî´½í¥¢¥Ê¡Öº£¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ëÆó¼¡Èï³²¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÊó¹ð
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬£³Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀè½µ£Ð£Å¡Ê»ýÂ³¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¾É¾õÉ¾²Á¼ÜÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¿¤¿¤¯¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¿ôÃÍ²½¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ìÇ¯Á°¤ËÂ¬Äê¤·¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤è¤ê¡¢º£¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ëÆó¼¡Èï³²¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¿É¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³Ê¿µ¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¿´¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ÈÀÈ¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ËèÆü¿ÈÂÎ¤¬¥º¡¼¥ó¤È½Å¤¯¤Æ¡¢ËèÈÕ°Ì´¤Ç¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ç¿ÈÂÎÃæ¤ò°ú¤ÃÁß¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø»¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¤Ê¤É·ã¤·¤¤¿²¸À¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½¼Â¤«Ì´¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¾É¾õ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï·ë¹½¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£Ð£Ô£Ó£Ä¤Ë´°¼£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼ÎÅË¡¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤â¤Þ¤À¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¤ÏÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ê½ª¤ï¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ë¡¢Ìô¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯¡¢È¯É½¤·¤¿¡ÖÅÏî´½í¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤Æ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÉÂµ¤¤À¤«¤é¤È¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤ÎÈÏ°Ï¤ò¶¹¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¾å½ñ¤¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¼º¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÈºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÉáÄÌ¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÂçÎÌ¤ÎÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤ä»¦³²Í½¹ð¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê»ä°¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ä»Å»öÀè¤Ë¤â¡Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£